Daihatsu Ungkap Alasan Serupa Toyota Tentang Harga Terios

Padang: Baru-baru ini Daihatsu telah mengumuman harga All New Terios yang tidak mengalami kenaikan. Banyak spekulasi bermunculan terkait penurunan harga tersebut. Toyota mengungkapkan alasan tak naiknya harga karena alasan ada efisiensi beberapa material yang cukup signifikan, meski banyak juga yang mengalami kenaikan.



Namun Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Amelia Tjandra, mengungkapkan alasan 'formalitas' lain tentang harga All New Terios saat ini. Menurutnya, harga All New Terios yang tidak naik karena menggunakan harga normal atau nett price, dan tidak berdasarkan harga retail.

"Kami memandang itu hal yang normal, karena cara pandang berbeda-beda, mereka melihatnya berdasarkan harga retail, tapi kami melakukan setting harga menggunakan nett price," klaim Amelia di sela acara journalist test drive All New Terios di Padang, Sumatera Barat, Kamis (11/1/2018).Tentang strategi ini, tentunya duet Daihatsu Terios-Toyota Rush tak mengalami kenaikan harga, disinyalir jadi trik pabrikan besar ini untuk mempertahankan segmen pasar mereka. Lantaran gempuran produk-produk yang mirip-mirip di kelas itu semakin besar. Bukan hanya dari pabrikan Jepang sendiri, namun juga dari pabrikan Tiongkok seperti Wuling hingga Sokon.Lalu segmen apa saja yang diperkirakan bakal mereka sasar dan punya dampaknya? Tentu tak lain adalah segmen low sport utility vehicle (LSUV) itu sendiri, kemudian segmen low MPV, bahkan mungkin segmen city car tipe tertinggi dan MPV baru yang bakal ditawarkan Wuling Motors yaitu Cortez.Tentang seberapa besar dampaknya terhadap semua segmen tersebut, tentu baru akan terlihat di akhir tahun nanti. Tapi tentunya akan seru melihat sejauh mana upaya kedua pabrikan ini untuk merebut kembali pasar LSUV yang selama ini direcokin pabrikan lain.(UDA)