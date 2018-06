New Porsche Macan Debut di Akhir 2018

Jerman: Kehadiran New Porsche Macan akan hadir dalam waktu dekat ini. Bahkan beberapa informasi menjelaskan Volkswagen Group sudah memiliki jadwal untuk peluncuran SUV satu ini.



New Macan akan hadir dengan perubahan minor change atau facelift. Beberapa bagian di desain menyerupai penampilan Panamera atau Cayenne, seperti dikutip dari Carscoops.



Ubahan New Macan meliputi fascia depan, intake, dan bumper dengan desain baru. Revisi juga terjadi pada lampu utama dengan empat titik LED.

Bukan hanya sekadar penampilan baru ada sejumlah fitur baru yang disematkan. Mulai dari headunit baru dengan layar sentuh yang lebih sensitif, tata suara yang lebih baik, dan sejumlah pilihan untuk material interior, pelek, warna, dan berbagai komponen pilihan lainnya.Berbicara fitur juga bakal tersedia night vision assist, lane change assist, lane keeping assist, dan traffic jam assist. Fitur-fitur ini seperti Cayenne 2018.Di balik kap depan tersedia beberapa pilihan mesin sebagai sumber tenaga. Muli dari 2.000 cc turbocharger, 3.000 cc V6 Turbo seperti yang dipakai Panamera, hingga 2.900 cc V6 Turbo.Ada kemungkinan New Macan akan muncul di Paris Motor Show 2018. Mari ditunggu saja kehadirannya.(UDA)