IIMS 2017 Klaim, Target Transaksi dan Pengunjung Terlampaui

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 tampaknya berhasil terselenggara dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan berhasil dipecahkannya rekor pengunjung dan transaksi selama 11 hari pameran berlangsung.



Di tahun ini, salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut berhasil membukukan nilai transaksi mencapai Rp3,2 triliun. Angka ini diperoleh dari transaksi penjualan 11.604 unit mobil dan sepeda motor selama pameran berlangsung.

Sudah jelas angka ini melebihi target yang diusung Dyandra Promosindo. Padahal mereka awalnya memperkirakan transaksi hanya dikisaran Rp3,1 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai transaksi tahun lalu, jauh meningkat dari Rp3 triliun.“Masih ada beberapa merek, karena prosedur yang mereka miliki, belum menyerahkan jumlah transaksi yang mereka dapatkan selama IIMS 2017 kemarin. Meski begitu, kami sangat bersyukur jika gelaran ini dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian industri otomotif Tanah Air,” papar Direktur PT Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh, melalui keterangan resminya.Selain indikator nilai transaksi, jumlah pengunjung juga menjadi penilaian apakah sebuah pameran terselenggara dengan sukses atau tidak. IIMS 2017 membuktikan bahwa pameran mereka masih dinanti oleh masyarakat karena berhasil mengundang 505.447 orang pengunjung.Jumlah ini jauh melebihi dari target awal yang ditentukan yakni 450 ribu orang pengunjung. Bahkan jika dibandingkan juga dengan pencapaian IIMS 2016, tahun ini jelas jauh melonjak karena tahun lalu hanya dikunjungi 454.178 orang pengunjung.Kohen menilai pencapaian di tahun ini tidak terlepas dari tema carnival, yang masih menjadi turunan dari konsep The Essence of Motor Show. Selain menghadirkan pameran mobil-mobil dan sepeda motor terbaru dari merek-merek ternama di Indonesia, IIMS 2016 juga menyuguhkan beragam kegiatan yang masih bagian dari dunia otomotif.Disini pengunjung bisa menemukan atraksi offroad dari Indonesia Offroad Federation (IOF), kompetisi motorsport IIMS Gymkhana Competition, dan Pertamax Motorsport IIMS Super Drift. Berbagai kontes juga digelar mulai Indonesia Automodified (IAM), PAHAMI Audio Contest, hingga Airbrush Helmet Competition."Kami percaya jika konsep The Essence of Motor Show dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, sehingga pameran kali ini dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat,” tambah pria yang akrab disapa Kohen itu.Tahun depan, konsep The Essence of Motor Show akan tetap dipertahankan, karena tema ini mampu membuktikan bahwa menggabungkan semua elemen otomotif dalam pameran berskala internasional ternyata berhasil. IIMS 2018 akan kembali diselenggarakan di JIExpo Kemayoran pada 19 – 29 April 2018.(UDA)