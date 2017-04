Komunitas Karimun Kampanye Safety Driving di Jakarta Barat

Metrotvnews.com, Jakarta: Kampanye safety driving saat ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai banyak pihak. Bahkan komunitas otomotif juga sudah semakin sadar akan pentingnya mengemudi dengan efisien dan aman.



Seperti Karimun Club Indonesia (KCI) Jakarta Barat yang menggelar kegiatan kampanye safety driving 5NO (no texting, no socmed, no cellphone, no alcohol & drugs, dan no roadrage). Kampanye safety driving ini di gagas oleh KCI secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh pengurus daerah KCI.



Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Parkir Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat, pada Minggu (9/4/2017). Puluhan member yang hadir menyuarakan pentingnya mengemudi dengan aman dan efisen, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan.

“Ajang Kampanye Safety Driving 5NO ini kami jadikan salah satu agenda kopi darat yang rutin dilakukan setiap minggu pertama awal bulan, dengan tujuan mempererat tali silahturahmi antar anggota di wilayah Jakarta Barat," ucap Koordinator Acara, Denny Poerwanto, melalui keterangan resminya.Selain kampanye safety driving, KCI juga melakukan kegiatan sosial berupa penanaman bibit pohon Kenari. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi KCI untuk menjaga alam, khususnya di area Jakarta Barat."Saya berharap kegiatan kopdar mampu semakin menyatikan para pemilik Karimun di wilayah Jakarta Barat. KCI Jakarta Barat juga diharapkan lebih banyak lagi memberikan benefit kepada anggotanya," tambah Ketua Umum KCI, Pujiyono Wahyuadi.KCI saat ini hampir berusia 16 tahun, karena berdiri sejak 19 April 2001. Komunitas mobil mungil ini tercatat memiliki anggota lebih dari 3.500 orang yang tersebar di 33 pengurus daerah dan koordinator wilayah di seluruh Indonesia.(UDA)