Merasakan Kenyamanan MPV Premium Grand Sedona

Metrotvnews.com, Jakarta: Kali ini tim Metrotvnews.com bakal menggambarkan pengalaman menjajal mobil ketiga atau Grand Sedona, yang merupakan bagian dari tiga produk terbaru PT KIA Mobil Indonesia, yaitu All New Rio, All New Sportage dan Grand Sedona, di acara Media Drive yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/10/2017).



Masih dengan rute dan proses pengetesan yang sama dengan versi All New Rio dan All New Sportage, dibagi per grup 3 orang per mobil, dengan jarak tempuh yang tergolong pendek dan singkat. Namun itu dirasa cukup memberikan gambaran bagi Anda yang ingin membeli sebuah mobil baru.



Sebagai generasi penerus KIA Carnival, bagian eskterior Grand Sedona mengalami perubahan yang sangat drastis. Secara keseluruhan bodi All New Sedona lebih ramping ketimbang Carnival yang punya bodi lebih bongsor, dengan bentuk gril baru yang besar di bagian depan, headlamp yang lebih sipit dan pencahayaan yang dilengkapi DRL dan projector.

MPV Premium ini juga punya ruang kabin cukup luas yang bisa menampung 7 orang. Menariknya, penggunaan bahan jok dilapisi Anti Pollution, jika ada tumpahan air atau noda bisa langsung di lap karena tidak meresap.Untuk sektor permesinan, Grand Sedona mengandalkan mesin V6 6 silinder 24 katup bertipe DOHC berkapasitas 3.342cc. Yang menurut KIA, mampu menghasilkan tenaga hingga 270 tenaga kuda pada putaran 6.400 rpm, dan mampu mencapai titik porsi puncak sampai 32.4 kg.m pada putaran ke 5.200 rpm.Fitur yang ada di Grand Sedona diantaranya, airbags di bagian depan dan samping, sistem pengereman EBD, dual panoramic sunroof, keyless entry with Alarm, electric stability control (ESC), engine immobilizer, hill-start assist control (HAC), smart key, power outlet dan multiplayer.Berkat mesin besar yang diusungnya, tidak ada hal minus dari segi performa, ketika menjajal Grand Sedona. Sektor kaki-kaki pun cukup terasa nyaman dan mampu meredam, ketika melewati kondisi jalan tanah yang bergelombang.Menyasar segmen MPV premium, KIA melabeli Grand Sedona di kisaran Rp500 jutaan. Sehingga dapat dipastikan jika nantinya pabrikan mobil Korea itu harus bersaing dengan MPV premium lainya, seperti Honda Odyssey, Hyundai H-1, Toyota Alphard, Nissan Elgrand hingga Toyota Inova yang punya range harga di bawah Rp500 jutaan.(UDA)