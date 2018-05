Intip Spek Teknis Tesla Model 3 Berteknologi Dual Motor

Amerika Serikat: Spesifikasi teknis Tesla Model 3 'dual motor' telah diumumkan oleh pendiri Tesla, Elon Musk, melalui sebuah status di akun Twitter pribadinya. Dengan sistem dual motor tersebut mobil memiliki penggerak dual all wheel drive.



Dalam kicauannya di Twitter, Musk mengungkap fakta penting tentang sistem dual motor di

Tesla Model 3. Dual motor artinya ada dua motor penggerak yang disematkan di bagian as roda depan dan belakang.

Menurut Musk, kedua motor yang ada di Tesla 3 memiliki fungsi yang berbeda. Satu untukperforma yang menghasilkan akselerasi tinggi, dan satu untuk pengisian daya yang diklaimdapat menempuh jarak 539 kilometer dalam sekali pengisian.Disebutkan, bahwa kedua motor yang digunakan sama seperti yang digunakan pada Tesla Model 3 biasa, bertenaga 258 daya kuda dan torsi 317 lb ft.Meski belum mempublikasikan angka tenaga gabungan, tetapi Musk mengatakan, Model 3 ini bisa berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam 4,5 detik. Kecepatan maksimumnya mencapai 225 km per jam, lebih cepat dari sedan listrik Tesla Model S yang kecepatannya menembus 209 km per jam.Tesla Model 3 dual motor akan tersedia mulai dari harga USD75 ribu atau sekitar Rp1 milarlebih. Termasuk tersedia dalam semua pilihan seperi pelek dan cat, terkecuali tidak adanyaautopilot semi-autonomous optional."Tesla Model 3 dual motor kemampuannya 15 persen lebih cepat dan memiliki penanganan yang lebih baik dibanding BMW M3," klaim Musk, seperti dilansir Carscoops.(UDA)