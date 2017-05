Acura CDX Sasar Segmen Crossover Premium

Metrotvnews.com: Melihat segmen crossover yang terus berkembang di Amerika Utara, Acura berencana membawa CDX ke negara tersebut. Mengingat mobil tersebut saat ini hanya tersedia di Tiongkok.



Acura CDX dibangun berdasarkan platform yang sama dengan Honda HR-V, tetapi ditujukan untuk demografi lebih mewah sebagai crossover premium kompak, dan mobil ini sudah mulai dijual di Tiongkok tahun lalu.

"Ini adalah model yang menarik banyak orang, jadi kami meminta divisi penelitian dan pengembangan untuk melihat kemungkinannya," kata Wakil Presiden Grup Acura AS, Jon Ikeda, seperti yang dikutip Autoguide.Lebih lanjut Ikeda menambahkan, bahwa membawa CDX untuk pasar AS tdak sesederhana itu, karena harus dilakukan beberapa perubahan terkait persyaratan dan peraturan yang berbeda antara Tiongkok dan AS, namun saat ini sedang dibahas.Jantung pacu Acura CDX mengusung mesin turbocharged empat silinder 1.5 liter. Mesin ini dikawinkan dengan delapan kecepatan dual-clutch transmisi otomatis, dan diklaim dapat menyemburkan tenaga 182 daya kuda dan torsi 177 lb-ft. Mobil ini akan tersedia dalam konfigurasi penggetak roda depan dan all-wheel-drive.Langkah ini masuk akal, mengingat pembuat mobil mewah lainnya menggali segmen crossover kompak dan subkompak. BMW memiliki X1, sementara Audi memiliki Q3 dan Mercedes-Benz memiliki GLA. Ada juga Infiniti QX30 dan Lexus yang diharapkan bisa membawa UX ke pasaran.(UDA)