Suzuki: All New Jimny Bisa Diproduksi di Indonesia

Bali: All New Suzuki Jimnny yang akan meluncur dalam waktu dekat ini masih akan diproduksi di Jepang. Cuma tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang, SUV Compact ini diproduksi di tanah air.



Head of Brand Development and Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel, menjelaskan selalu ada kemungkinan untuk memproduksi di Indonesia. Mengingat kapasitas produksi pabrik Suzuki di Cikarang, Jawa Barat masih bisa ditingkatkan.

"Kalau kemungkinan selalu ada, kapasitas produksi di Indonesia, Tambun atau Cikarang, masih bisa ditingkatkan untuk produksinya. Untuk Cikarang kuota bisa 120-160 ribu unit per tahun, kita masih ada ruang cukup banyak di Cikarang," ujar Harold saat ditemui di Taman Soekasada Ujung Bali.Cuma perlu diingat bahwa banyak pertimbangan untuk dilakukan perakitan lokal. Mulai dari selera orang Indonesia, skala bisnis, hingga layanan purna jualnya."Pertama cita rasa mobil tersebut harus sama dengan selera Indonesia. Kedua secara ekonomi, skala bisnis, dan komposisi harga seperti itu, apakah mungkin di Indonesia. Ketiga adalah masalah layanan purna jual, suku cadangm aksesoris, dan lainnya harus kita teliti," bebernya.Menurutnya masalah completely build up (CBU) lebih sederhana karena mengurusi bagian produksi. Sehingga PT SIS, sebagai distributor resmi Suzuki, tinggal mengurusi penjualannya saja."Sampai saat ini masih akan diproduksi di Jepang. Belum ada info akan diproduksi di India," tutupnya.(UDA)