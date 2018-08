Mazda6 Elite Masih Setia dengan 2.500 cc NA

BSD City: Mazda Indonesia menghadirkan penyegaran untuk sedan mereka melalui Mazda6 Elite. Meski ada sejumlah perubahan kosmetik, cuma untuk jantung pacunya masih menggunakan mesin yang sama dengan Mazda6 lama.



Diketahui rival Toyota Camry dan Honda Accord ini masih mengusung mesin Skyactiv-G 2.500 cc naturally aspirated (NA). Padahal untuk Mazda6 di luar negeri tersedia Skyactiv-G 2.500 cc berteknologi turbo. Lantas apa pertimbangan Mazda yang masih mempertahankan mesin Skyactiv-G 2.500 cc NA?

"Penilaian kami untuk mesin di tiap-tiap negara berbeda-beda. Penilaian Mazda untuk mesin yang cocok untuk Mazda6 di Indonesia adalah yang non turbo. Untuk aselerasi tentu lebih baik 2.500 cc turbo, tetapi bensinnya lebih boros," ujar General Manager Asean Business Office Mazda Motor Corporation, Susumu Niinai, di sela-sela GIIAS 2018.Jika menilik lebih lanjut, Mazda6 Elit di Indonesia menggunakan mesin Skyactiv-G 2.5L Inline 4 cylinder DOHC 16 valve with Dual S-VT (Sequential Valve Timing) and ETC (Electronic Throttle Control). Muntahan tenaganya mencapai 185 daya kuda dan torsi tembus di 250 nm, yang kemudian disalurkan ke roda depan melalui Skyactiv-drive 6-Speed Activematic with Direct Mode & Active Adaptive Shift.Sedangkan untuk Mazda6 di Amerika Serikat juga ditawarkan mesin Skyactiv-G 2.500 cc Dynamic Pressue Turbo DOHC 16-valve 4-cylinder with VVT. Tenaganya lebih ganas karena lontarannya mencapai 250 daya kuda,Di Indonesia, Mazda6 Elite sedan sudah bisa dipinang dengan mahar Rp649,8 juta dan New Mazda6 Estate seharga Rp554,8 juta. Mobil-mobil ini masih didatangkan secara utuh alias CBU dari pabrik Mazda di Jepang.(UDA)