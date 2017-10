Suzuki S-Cross Baru, Kini Bermesin Diesel

Metrotvnews.com: Maruti Suzuki akhirnya memperkenalkan S-Cross terbaru untuk pasar India. Uniknya mobil bergaya sport utility vehicle (SUV) ini dibekali dengan mesin diesel.



Pabrikan berlogo S Prisma ini membekalinya dengan mesin 1.300 cc 4 silinder seperti di Suzuki Ertiga Diesel. Tercatat mesin mungil ini dapat semburkan tenaga 89 daya kuda dan torsi 200 Nm.



Kehadiran mesin diesel berteknologi turbo itu menggantikan mesin 1.600 DDiS yang sebelumnya digunakan. Kemudian Maruti Suzuki juga menghentikan penggunaan mesin bensin di New S-Cross.

Agar konsumsi bahan bakarnya irit, mobil ini juga dibekali dengan teknologi mild-hybrid. Diklaim New S-Cross dengan mesin baru dapat menyentuh konsumsi solar di 25,1 kilometer per liter.Membahas tampilannya, tidak berbeda dengan New S-Cross yang ada di berbagai belahan negara lainnya. Sejumlah perubahan interior dan eksterior terjadi di mobil itu.Eksterior mendapatkan penyegaran berupa penggunaan grill dengan motif vertikal berlabur krom, LED projector headlamps, desain bumper yang baru, kedudukan foglamps yang baru, dan penggunaan pelek motif baru. Kap mesin juga semakin berotot berkat dua garis yang disematkannya, menegaskan kesan sporty.Sedangkan interior juga mendapatkan sentuhan ulang dengan motif piano black di konsol tengah, arm-rest dengan balutan kulit, desain dashboard yang baru, serta penggunaan aksen krom dibeberapa sisi. Sisi hiburan juga diperbaiki dengan layar sentuh baru yang sudah memiliki koneksi Android Auto dan Apple CarPlay.Maruti Suzuki rencananya menjual New S-Cross dengan empat varian dan lima pilihan warna. Mobil ini sudah bisa dipesan mulai Oktober ini.Tentu ada kesempatan yang cukup besar masyarakat di Indonesia juga bisa merasakan New S-Cross bermesin diesel. PT Suzuki Indomobil Sales hingga saat ini masih memasok S-Cross dari India. Hanya saja belum diketahui kapan rencana tersebut akan terjadi, dan bisa jadi tahun depan.(UDA)