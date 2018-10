Toyota Hardtop FJ40 1982 Klasik Reborn

Amerika Serikat: Populasi mobil klasik seperti Land Cruiser lawas ini memang sudah tidak banyak dan jarang kita temui. Yang ditampilkan Carscoops kali ini adalah salah satu model retro FJ Cruiser yang menggoda mata kita garapan The FJ Company.



Penggarapan proyek ini atas permintaan pelanggan di dekat Topeka, Kansas - bagian negara yang terkurung daratan yang berada jauh dari Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Great Lakes, Amerika Serikat (AS).



Restorasi dilakukan pada hardtop dua pintu Toyota Land Cruiser FJ40 1982 berwarna krem ??dan putih. Dan dari foto-foto sebelum pre-restorasi, FJ40 itu dalam kondisi cukup baik.

Dalam pengerjaannya para ahli dari The FJ Company memasangnya dengan mesin Toyota 1FZ modern dengan injeksi bahan bakar oleh Haltech, transmisi manual lima kecepatan, rem cakram depan, suspensi Old Man Emu dan power steering. Semua itu menggantikan komponen asli bawaan pabrik.Sementara bagian dalam masih mempertahankan desain aslinya dengan jok depan 60/40 split dan pelapis vinyl abu-abu. Namun beberapa diantaranya ada peralatan modern seperti AC dan sistem audio dengan head unit vintage-look dan konektivitas iPhone / Bluetooth.Dilansir Carscoops, untuk menghasilkan mobil seperti ini The FJ Company membanderolnya dengan harga mulai dari USD120 ribu atau sekitar Rp1,8 miliar untuk model Classic, hingga USD200 ribu atau sekitar Rp3 miliar untuk seri Signature.(UDA)