New Toyota Wigo Segera Meluncur di Filipina

Metrotvnews.com, Jakarta: Peluncuran New Toyota Agya pekan lalu, menjadi momentum Indonesia dipercaya sejumlah merek mobil untuk menjadi basis produksi. Baik pabrikan mobil maupun motor, mereka berlomba-lomba melakukan investasi pabrik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.



Salah satu produk ekspor racikan Indonesia adalah Toyota Agya, yang dikirim menuju Filipina. Toyota Agya di sana menggunakan nama Wigo. Perubahan model New Agya ternyata secara otomatis diikuti Wigo untuk negara tetangga tersebut.



Dituliskan Topgear, New Wigo sedang dalam proses dan disebut tak lama lagi akan hadir. Menurut mereka mobil ini tampil lebih tajam serta lebih matang, dengan sejumlah update interior yang membuatnya lebih berkelas.

Toyota Wigo diracik di pabrik milik PT Astra Daihatsu Motor (ADM) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini juga memproduksi Calya-Sigra serta Ayla, yang merupakan kembaran Agya.New Agya dibekali mesin 1.000 cc bertenaga 66 hp dan torsi 89 Nm, serta 1.200 cc yang mampu mengeluarkan tenaga 87 hp dengan torsi mencapai 108 Nm. Sayang tak disebut mesin mana yang akan hadir untuk Wigo.Namun tentunya bakal menarik, jika kedua varian mesin juga dihadirkan di sana. Jelas untuk memberikan pilihan kepada konsumen dan juga membuat pangsa pasar di segmen tersebut jadi lebih gemuk. Apakah ini bakal dilakukan Toyota di Filipina?(UDA)