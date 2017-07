New Honda Jazz Mengaspal, Harga Rp230 Jutaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Mei lalu Honda membuat kejutan dengan meluncurkan Jazz edisi facelift di beberapa negara. Kini mobil yang menyasar segmen hatcback tersebut juga hadr di Indonesia. Rival Toyota Yaris dan Kia Rio ini terlihat membawa sejumlah perubahan.



"Kini, New Honda Jazz tampil semakin sporty dengan tampilan yang lebih segar dan fitur yang lebih menyenangkan, sehingga akan memberikan nilai lebih tinggi kepada konsumen," kata President Director PT Honda Prospect Motor, kepada Metrotvnews.com, di sela peluncuran mobil, di Jakarta, Rabu (26/7/2017).



Dari penampakannya, Jazz facelift mendapat perubahan minor, mulai dari desain eksterior hingga interior. Perubahan desain eksterior meliputi desain grill baru, bemper depan dan belakang baru serta pelek berukuran 16 inci model baru.

Perubahan desain interior meliputi tambahan aksen orange stich di bagian jok, stir, console box dan shift knob. Termasuk pemasangan head unit baru layar sentuh berukuran 8 inci.Sementara mesin kedua varian New Honda Jazz masih menggunakan mesin yang sama seperti model sebelumnya, yaitu mesin 1.5 liter SOHC i-VTEC 4 silinder, yang diklaim mampu menghentakan tenaga sebesar 20 PS pada 6.600 rpm dengan torsi maksimal 14,8 kg.m pada 6.400 rpm. Tak ketinggalan transmisi CVT yang masih melekat.Sebagai informasi, seleruh varian New Honda Jazz tersedia dalam 6 pilihan warna, yaitu crystal black pearl, modern steel metallic, lunar silver metallic, white orchid pearl, rallye red, attract yellow pearl, serta phoenix orange pearl two tone khusus untuk varian RS.New Honda Jazz MT ditawarkan dengan harga Rp232.500.000, All New Honda Jazz CVT Rp 242.500.000. Sedangkan New Honda Jazz RS MT ditawarkan Rp262.500.000 dan New Honda Jazz RS CVT 272.500.000, on the road Jabodetabek.(UDA)