All New Suzuki Ertiga Bakal Sambangi 20 Negara di Semester II 2018

Bali: Suzuki Indonesia terus memenuhi kebutuhan akan All New Ertiga di pasar tanah air. Setelah itu, mereka berencana untuk memasarkan Low multi purpose vehicle (LMPV) andalannya tersebut ke beberapa negara lainnya.



Head of Brand Development and Marketing Research SIS PT Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel, menjelaskan mereka akan memulai ekspor All New Ertiga pada semester II 2018. Nantinya mobil produksi Cikarang, Jawa Barat, tersebut akan dipasarkan di 20 negara di seluruh benua.



"Untuk detailnya saya belum bisa umumkan tapi 20 negara di semua benua. Kurang lebih di September 2017, kita akan mengirimkan ke beberaoa negara," jelasnya Senin (25/6/2018) di Ubud Bali.

Menurutnya All New Ertiga memang di desain untuk memajukan industri otomotif di Indonesia. Sehingga dengan ekspor All New Ertiga diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga berefek bagus untuk Indonesia."Target penjualannya kurang lebih 12 ribu di sepanjang tahun fiskal 2018," sambung Harold.Saat ini, sejak peluncuran perdana di IIMS 2018 pada April 2018 hingga 21 Juni 2018, tercatat sudah ada 6.772 unit All New Ertiga yang terpesan. Di klaim 70 persen dari pemesanan tersebut berasal dari varian GX yang menjadi varian tertinggi saat ini.(UDA)