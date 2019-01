Hino Masih Andalkan Duet Ayah Anak di Dakar Rally 2019

Jakarta: Dakar Rally 2016 menjadi ajang unjuk kebolehan sebuah kendaraan. Ini adalah lomba reli terganas dan paling berbahaya yang ada. Melintasi berbagai jenis permukaan jalan dan memperlombakan berbagai kendaraan, mulai mobil, motor hingga truk.



Hino sebagai produsen truk asal Jepang kembali ikut berpartisipasi, dan masih mengandalkan duet ayah dan anak Yoshimasa Sugawara dan Teruhito Sugawara sebagai pembalapnya.

Truk No 1 dengan nomor 517 akan dikendarai oleh Yoshimasa Sugawara yang merupakan pembalap tertua dalam ajang ini. Di usianya yang ke-77 tahun Yoshimasa tercatat dalam Guinness world record.Sedangkan Team Hino Sugawara No 2, dinahkodai oleh sang anak Teruhito Sugawara dengan nomor peserta 510 di lambung truk Hino New Generation Ranger. Truk yang digunakan Teruhito diklaim telah mendapat upgrade dapur pacu untuk memaksimalkan output mesin dari 700ps menjadi 750ps.Berdasarkan keterenagan resmi PT Hino Motors Sales Indonesia, 'The Little Monsters' julukan yang disematkan pada truk Hino Dakar Rally dikembangkan dari engine dan sasis Hino500 Series yang memiliki mobilitas yang sangat baik dan tenaga yang besar untuk bersaing dilintasan balap.Kiprah Hino diajang ini bukan sebagai tim kacangan, karena status mereka adalah juara bertahan sembilan tahun berturut-turut untuk kategori in the under 10-Litre Class.Mereka siap menghadapi reli yang menempuh jarak total 5.598 kilometer untuk kategori truk, dengan 70 persen treknya melintasi kawasan gurun Amerika Selatan. Gurun Pisco di Peru menjadi special stage terberat, dimana tahun lalu banyak dari pembalap yang gagal melanjutkan lomba di lintasan ini. Apakah kali ini Hino akan kembali mempertahankan mahkota juaranya?(UDA)