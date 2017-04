Deretan Mobil Baru yang Bakal Mejeng di IIMS 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 tinggal menghitung hari. Beberapa pabrikan otomotif sudah mempersiapkan keikutsertaan di salah satu pameran otomotif terbesar di tanah air.



Beberapa merek otomotif sudah mengumumkan akan meluncurkan model baru di IIMS 2017. Berikut beberapa mobil baru yang akan diluncurkan di IIMS 217:



Hyundai



Pabrikan asal Korea Selatan ini akan tampil dan membawa kejutan. Mereka memastikan akan membawa H1 Limited Edition dan Santa Fe Limited Edition.



Belum diketahui mengenai detail kedua mobil tersebut. Namun menilik tradisinya, H1 Limited Edition dan Santa Fe Limited Edition akan mendapatkan fitur tambahan. Melihat embel-embel limited edition, dipastikan pula kedua mobil tersebut akan di jajakan dengan unit terbatas.



Hyundai akan hadir di Hall C 35 dengan desain booth bernuansa standar pameran mereka. Selain keduanya, geng Simprug ini juga akan menampilkan lini produk mereka di IIMS 2017.



Kia



Kia Indonesia akhirnya akan memperkenalkan All New Rio. Mobil bergaya hatchback ini pertama kali diluncurkan di Paris Motor Show 2016.



Hatchback generasi keempat ini mendapatkan banyak perubahan, tampil lebih sporty. Perubahan tampak dengan garis desain yang lebih geas, grill tiger nose khas Kia, dan interior baru dengan layar LED.



Sedangkan daya gedornya masih mempertahankan mesin bensin 1.400 cc bertenaga 107 daya kuda dengan torsi 137 Nm. Mobil ini masih mengusung mesin transmisi otomatis empat percepatan.



Nantinya pabrikan asal Negeri Gingseng ini akan hadir di Hall A1. Selain All New Rio, mereka juga akan menampilkan Sedona, Sportage, dan Picanto.



Mercedes-Benz



Mercedes-Benz tidak ingin terlena di IIMS 2017. Mereka akan langsung memperkenalkan tiga mobil terbarunya yakni New E-Clas, New GLC Coupe, dan New AMG C 43 Coupe.



New E-Class yang akan perkenalkan merupakan hasil CKD pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang Bogor. Sedangkan penampilan New GLC Coupe dan New AMG C 43 Coupe merupakan pertama kali di Indonesia.



Nantinya ketiga mobil itu akan dikawal dengan 18 model lainnya di atas lahan 1.299 meter persegi di Hall D1A. Selain itu mereka juga akan meluncurkan kampanye Grow up yang meliputi New Generation Compact Cars, seperti model CLA yang sudah ada di pasaran.



Mitsubishi



Pabrikan berlogo tiga berlian ini menampilkan perdana kali Pajero Sport produksi lokal. Sport utility vehicle (SUV) yang akan diperkenalkan ini akan menjadi top of the line Pajero Sport di Indonesia.



Selain itu, mereka juga mempersiapkan New Triton model year 2017. Selain itu akan ada juga New Triton edisi khusus.



Mitsubishi akan hadir di hall A6 dengan area pameran 1.092 meter persegi. Selain ketiga mobil tersebut, mereka sudah pasti akan menampilkan seluruh lini produk kendaraan penumpang yang dijajakan di Indonesia.



Tata Motors



Satu-satunya pabrikan asal India ini hadir dengan membawa kejutan sasis bus LP407. Sasis ini memiliki GVWR 6520 kilogram dengan besaran tenaga 83 daya kuda dan torsi 270 Nm.



Tak sampai disitu saja, mereka juga memastikan akan memperkenalkan Super Ace HT DLS dan Xenon RX HT. Kedua mobil di segmen light commercial vehicle siap meramaikan IIMS 2017.



IIMS 2017 dipastikan akan dihelat pada 27 April - 7 Mei 2017 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Pengunjung bisa hadir di pameran ini dengan menebus tiket masih Rp40 ribu (weekdays) dan Rp60 ribu (weekends).

(UDA)