Jaguar Land Rover Luncurkan F-Type British dan All-New Range Rover 3.0 Vogue LWB

Metrotvnews.com, Jakarta: Authorized distributor Jaguar Land Rover di pasar nasional yaitu PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), meluncurkan dua varian terbaru produk mereka. Kedua varian tersebut adalah Jaguar F-Type British Design Edition dan All-New Range Rover 3.0 Vogue LWB.



Sesi peluncuran produk berlangsung cukup menarik lantaran digelar dengan cara yang unik. Yaitu bersamaan dengan pengenalan perumahan premium Lakewood di Nava Park, BSD City pada Sabtu (8/4/2017). Alasan besar JLR melakukan peluncuran yang bersamaan dengan pengenalan areal properti mewah itu, tak lain karena perumahan ini menggambarkan kepantasan Jaguar dan Land Rover berada di garasi rumah dengan konsep British, Eropa ini.



Di Tanah Air, varian Jaguar F-Type Coupe pertama kali diperkenalkan pada Juni 2014 dan diklaim sebagai sportscar yang sepenuhnya berkonstruksi aluminium dengan kemampuan paling dinamis dan paling berperforma yang pernah diproduksi Jaguar.

“Jaguar F-Type merupakan salah satu model sport car Jaguar dengan desain terbaik, yang telah memperoleh penghargaan World Car Design of the Year. Dan untuk semakin menegaskan sosoknya sebagai sebuah sport car asal Inggris, kali ini kami memperkenalkan varian F-Type British Design Edition dengan beberapa tambahan aksesoris yang menjadikan tampilannya lebih eksklusif,” ujar Manager Sales Planner & Dealer Standards PT WAE, Tommy Handoko.Berbasis model F-Type S, varian terbaru ini menawarkan berbagai komponen yang membuat tampilannya lebih menarik, termasuk kehadiran beberapa kelengkapan tambahan. Varian British Design Edition memiliki empat pilihan warna istimewa – yang terinspirasi dari warna pada bendera Inggris “Union Jack” – yaitu Caldera Red, Glacier White, Ultra Blue dan Ultimate Black. Warna Ultra Blue merupakan piihan warna terbaru untuk F-Type.Di balik kap mesinnya, F-Type British Design Edition ditenagai oleh jantung pacu berbahan bakar bensin, V6 3,0 liter dengan tenaga puncak 380 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 460 Nm pada 3.500 – 5.000 rpm. Limpahan tenaga ini didistribusikan ke roda penggerak belakang melalui transmisi otomatis 8-speed Quickshift, yang mampu membuatnya berakselerasi 0 – 100 km/jam dalam 4,9 detik. Mobil dibanderol dengan harga Rp2.899.000.000 miliar off the road Jakarta.Sementara Range Rover WB menurut Tommy, tak sekadar menghadirkan ruang kabin yang lebih lapang, namun juga memiliki fitur yang lebih mewah. Kali ini varian Vogue mendapatkan opsi baru dengan wheelbase yang lebih panjang dan tentu menjadi pilihan yang lebih eksklusif untuk konsumen mereka.Perbedaan paling signifikan di bagian luar adalah bertambahnya dimensi Range Rover Vogue. Pada varian standar, Vogue memiiki jarak sumbu roda (wheelbase) sepanjang 2.922 mm, sementara pada varian LWB ini, jaraknya menjadi 3.120 mm. Hal ini tentunya berdampak pada panjang badan mobil keseluruhan yang mencapai 5.199 mm, atau lebih panjang 200 mm.Di balik kap mesinnya, penggunaan jantung pacu V6 3,0 liter dengan imbuhan supercharger, yang mampu menghasilkan tenaga puncak 380 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 450 Nm di rentang 3.500 – 5.000 rpm. Disandingkan dengan transmisi otomatis 8-speed yang telah dilengkapi dengan Command Shift, mampu mengantarkan mobil ini berakselerasi 0 – 100 kpj dalam 7,8 detik.(UDA)