Prassetyo Hardja Kibarkan Merah Putih di Sri Langka

Sri Lanka: Pegokar muda Tanah Air, Prassetyo Hardja, berhasil menjadi juara satu di kelas senior di ajang X30 Asia Cup 2018. Gelar ini menjadi yang pertama bagi Prassetyo di sebagai pembuka di 2018.



Prass, panggilan akrabnya, langsung mampu beradaptasi dengan baik di Sirkuit Sri Lanka Karting, Bandaragama, Sri Lanka pada 13-14 Januari kemarin. Sesi latihan bebas digunakan Prass untuk menjajal gokart dengan set up menggunakan ban bekas yang telah ia gunakan di balapan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna melihat dan mengoptimalkan potensi Prass sebelum dirinya memakai gokart dengan ban dan berbagai ban yang gripnya lebih baru.



Strategi yang diterapkan ini tepat, karena di sesi latihan bebas ini Prass sudah mampu bersaing di papan atas bersama pegokart Jace Matthews asal Australia.



Setelah set up gokar diubah total dengan menggunakan ban baru, penampilan Prass semakin meyakinkan. Prass mampu menempati posisi ketiga di babak kualifikasi, di belakang Eshan Pieris yang merupakan pegokar tuan rumah di urutan kedua serta Jace di posisi pertama.



Start dari posisi ketiga bukan sesuatu yang menyulitkan Prass untuk bisa terus mendobrak ke urutan pertama. Usai mengikuti babak kualifikasi, Prass mengikuti rangkaian perlombaan berikutnya yang terdiri dari heat 1, heat 2, heat 3, babak pre final, hingga yang terakhir babak final.



Di heat 1, Prass langsung menempati posisi pertama mengalahkan Alex Brown yang berasal dari Singapura di tempat kedua, serta Eshan di urutan ketiga. Di heat 2 giliran Alex yang mampu menempati peringkat pertama, mengikuti Prass di posisi kedua. Sedangkan di Heat 3 Prass kembali menunjukan kemampuannya, dan mengasapi Eshan di posisi kedua dan Jace di posisi ketiga.



"Sirkuit Sri Lanka Karting ini cukup memberikan tantangan, terutama di tikungan pertama dan keempat yang harus dilalui dengan sangat hati-hati, di situ pula proses menyalip banyak terjadi. Makanya saya juga fokus di setiap tikungan. Namun di luar itu, bagi saya pribadi sirkuit ini sangat bagus, baik dari segi lintasan maupun fasilitasnya yang ada kolam renang dan biliarnya,” cerita Prass yang juga pelajar di SMU Kesatuan Bogor.



Karakter lintasannya high speed, banyak turunan dan tanjakan, sehingga tidak ada yang seperti ini di Asia. Jadi Sirkuit Sri Lanka Karting bisa dikategorikan sebagai one of the best tracks in Asia,” tambahnya.



Penampilan memukau terus ditunjukkan Prass di babak pre final dan final. Baik di babak pre final maupun babak final, Prass berhasil menjadi juara satu menyudahi perlawanan Eshan di posisi kedua dan Alex Huang asal Singapura di tempat ketiga.



Kemenangan ini lantas membuat Prass bisa mengibarkan bendera Indonesia di atas podium tertinggi. Selain itu juga, Prass berhak atas tiket untuk mengikuti ajang IAME International Final 2018 yang akan diselenggarakan di Le Mans, Perancis pada Oktober mendatang.



“Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya dalam menjalani perlombaan ini, terutama untuk orang tua, keluarga, guru dan teman-teman SMU Kesatuan Bogor serta tim mekanik yang setia membantu saya. Ini merupakan hasil yang memuaskan karena saya bisa memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia,” ungkap Prass seusai perlombaan.

