Komunitas Honda 'Bertarung' Atas Nama Efisiensi

Jakarta: Komunitas dan klub mobil Honda kembali memecahkan rekor iritnya konsumsi bahan bakar Mobilio dalam Battle of Efficiency. Event yang digelar Honda Indonesia itu mampu mencetak rekor konsumsi bahan bakar sebanyak 26,8 liter per liter yang didasarkan pada pencatatan di multi information display (MID).



Lomba yang terselenggara para MInggu (13/5/2018) ini, dimenangi oleh Anwar Hadi dengan angka 26,8 km per liter. Disusul M. Dhailal Hidayat dengan angka 25,7 km per liter di posisi kedua. Kemudian di posisi ketiga diisi oleh Dadang Ridwan dengan angka 25,5 km/liter.

Mereka adalah para pemenang yang di seri-seri sebelumnya meraih angka konsumsi bahan bakar yang cukup tinggi. Namun pencapaian di seri final ini kembali terpecahkan. Meski bukan angka ril karena sebagian besar peserta melakukan segala cara untuk mengifisienkan konsumsi bbm di mobilnya. Termasuk tidak menyalakan pendingin kabin dan mencajaga kecepatan maksimal 50 km per jam saja.“Kompetisi ini telah memasuki babak final dan seluruh komunitas Honda Mobilio telah mencatat hasil yang baik dan kali ini rekor konsumsi bahan bakarnya kembali terpecahkan. Kompetisi ini tidak hanya menunjukkan strategi dan cara mengemudi yang menghasilkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa, tetapi juga menjalin keakraban antar komunitas Honda Mobilio dari berbagi chapter,” ujar Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.Dalam kompetisi tersebut, HPM juga menggelar acara komunitas dalam skala besar yaitu Honda FASTival 2018. Acara ini digagas untuk memberikan wadah terhadap para pengguna mobil berlogo H tegak itu untuk berkompetisi dalam ragam kegiatan yang tersaji. Seperti drag race, slalom, kompetisi modifikasi mobil dan lain sebagainya."Kami berharap acara ini mampu memberikan keakraban tersendiri bagi komunitas dan klub yang hadir. Dan kami sangat berterima kasih kepada mereka. Karena mereka adalah konsumen loyal selama ini."(UDA)