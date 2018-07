Kenali As Roda yang Rusak dari Bunyi

Jakarta: Ban depan mobil yang mengelurkan bunyi seperti besi dipukul (tek-tek) ketika belok, itu bisa diartikan bahwa as roda luar atau cv joint outter depan sudah rusak/aus. Akibatnya setir menjadi tidak stabil dan terasa membuang keluar saat berbelok tajam.



"As roda berfungsi untuk menggerakkan mobil, yang terhubung dengan mesin dan sistem pengereman," jelas Entis mekanik sekaligus pemilik bengkel Cahaya Per di bilangan Bekasi Barat.

Entis menerangkan, apabila saat berbelok ke kiri bunyi, berarti as roda sebelah kanan yang rusak. Sebaliknya, apabila belok ke kanan bunyi, maka yang rusak as roda sebelah kiri.Sedangkan, jika as roda bagian dalam atau cv joint inner yang mengalami kerusakan, bunyi akan terdengar saat mobil melaju di jalan yang lurus.Untuk menjaga usia pakai kompenen ini lebih awet, disarankan melakukan pengecekan berkala pada bagian boot cv joint.Karena boot cv joint yang sudah rusak (sobek) tidak bisa menampung pelumasan di as roda, sehingga pelumas akan cepat kering dan akibatnya membuat besi saling bergesekan. Selain itu air juga bisa masuk, dan bikin as roda berkarat.(UDA)