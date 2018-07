All New Suzuki Jimny Meluncur di Jepang

Jepang: Suzuki akhirnya meluncurkan All New Jimny. Mobil berkemampuan offroad ini hadir dengan dua varian, model yakni reguler dan Sierra.



Jimny edisi reguler dikonsepkan sebagai kei-car (compact car) dan varian Sierra hadir dengan ukuran yang lebih besar.

Varian reguler memiliki ukuran 3.395 mm panjang, 1.475 mm untuk lebarnya, tinggi mencapai 1.725 mm, dan ground clearance-nya mencapai 205 mm. Sedangkan varian Sierra lebih besar dengan panjang 3.550 mm, lebar 1.645 mm, tinggi 1.730 mm, dan ground clearance 210 mm.Melihat desainnya kedua varian ini hampir tidak memiliki perbedaan. Mulai dari model tiga pintu, lampu dengan model bundar, grill dengan lima lubang, desain bumper depan dan belakang yang tebal, dan beberapa bagian lainnya yang serupa.Bagian kabinnya juga dibuat dengan nuansa hitam. Kemudian di bagian kisi-kisi ac tengah, mirip dengan desain Suzuki Ignis, dan bagian kemudinya menggunakan desain yang mirip dengan Suzuki Swift.Tak ketinggalan di bagian tengan terdapat layar sentuh sebagai pusat sistem infotainment. Selain itu ada beberapa fitur yang tampak juga seperti automatic climate control, steering control wheel, engine start/stop system, automatic headlamps, hingga fitur keselamatan seperti hill hold dan descent control, airbag enam titik, electronic stability programme, tyre pressure monitoring system, dan beberapa fitur lainnya.Khusus untuk pasar Jepang, Jimny akan hadir dengan mesin R06A 660 cc 3 silinder turbocharger 64 daya kuda (dk) dan torsi sebesar 96 Nm. Mengingat mesin ini untuk regulasi kei-car di Jepang.Sedangkan untuk model Sierra menggunakan mesin K15B 1.500 cc bertenaga 102 daya kuda dan torsi 130 nm. Blok mesin ini sama yang digunakan di All New Suzuki Ertiga.Kedua mesin ini akan ditawarkan dengan transmisi 5-percepatan manual atau 4-percepatan otomatis. Sistem Allgrip Pro All Wheel Drive akan ditawarkan sebagai fitur standar.Di Jepang, Jimny reguler ditawarkan dengan harga mulai dari JPY1.458.000 hingga JPY 1.906.200 atau berkisar RP189,2 juta hingga Rp247.4 juta.Sedangkan untuk varian Sierra dibanderol dengan harga mulai dari JPY1.760.400 hingga JPY2.062.800 atau berkisar Rp228,5 juta hingga Rp267,8 juta.Ada kemungkinan yang akan dipasarkan di luar negeri adalah varian Sierra dan menjadi varian reguler. Mengingat varian reguler di Jepang dibuat untuk memenuhi kebutuhan regular kei-car.(UDA)