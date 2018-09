Seru-Seruan Bareng TACI Separaci Banten dan Lampung

Lampung: Toyota Avanza Club Indonesia (TACI) chapter Separaci Banten dan chapter Lampung menggelar acara bersama-sama di Lampung. Kali ini, kedua chapter tersebut merayakan hari jadi ketiga chapter mereka masing-masing dalam satu acara yang bersama.



Kedua chapter tersebut menggelar acara perayaan ulang tahun dengan tema The Spirit of Togetherness Two Chapters in One Flag. Acara suka cita ini dirayakan di Cana Sky Lounge Aston Hotel Lampung pada Sabtu (22/9/2018).



Acara di seremonial pukul 12.00 dengan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan disambung dengan sambutan dari berbagai pihak. Acara juga juga berlangsung semakin meriah di malam hari dengan seremonial pemotongan tumpeng, hingga pembagian hadiah yang dinanti-nanti para peserta.

Peringatan tiga tahun TACI chapter Separaci Banten dan Lampung ini juga meriah karena selain dihadiri oleh para member dari kedua chapter tersebut. Turut hadir juga member TACI dari berbagai chapter lainnya dan pengurus pusat, pihak sponsor, dan tentu beberapa undangan lainnya.“Terima kasih kepada pihak sponsor, member TACI dari berbagai daerah yang sudah mendukung acara ini, panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini, serta harapan ke depan agar tali persaudaraan selalu tetap terjalin,” ujar Ketua TACI Chapter Lampung, Dikta, melalui keterangan resminya."Selamat dan sukses untuk TACI chapter Separaci Banten dan TACI chapter Lampung. Terus lakukan kegiatan positif yang menguntungkan bagi para member dan masyarakat luas sesuai dengan 4 pilar TACI dan berkendara yang baik sesuai dengan slogan TACI yakni Driving with Manners,” harap Ketua Umum TACI Ubaidilah.(UDA)