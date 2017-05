Daihatsu Mulai Laris di Kuartal I 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Melewati periode empat bulan pada Januari – April (Kuartal I) 2017, penjualan wholesales Daihatsu diklaim memperoleh hasil baik. Dengan pencapaian 65.265 unit dan retailsales mencapai 59.075 unit.



“Daihatsu mengawali kuartal pertama tahun 2017 dengan pencapaian yang cukup baik. Kami bersyukur dan akan terus meningkatkan pelayanan penjualan dan purna jual bagi seluruh Sahabat Daihatsu di Indonesia,” ungkap Amelia Tjandra, Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (SDM), dalam keterangan resminya.

Melihat data penjualan yang dirilis 9 Mei 2017, penjualan Daihatsu mengalami cukup peningkatan, yaitu 15 persen untuk wholesales dan 3 persen untuk retailsales, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.Pangsa pasar pun disebut ikut naik dari 16,1 persen menjadi 17,3 persen untuk wholesales, dan dari 16,6 persen menjadi 17,6 persen untuk retailsales. Data penjualan per model Daihatsu untuk wholesales, didukung oleh empat kontributor utama yakni Gran Max Pick Up (GMPU), Daihatsu Xenia, Astra Daihatsu Sigra, dan Astra Daihatsu Ayla.Daihatsu Gran Max Pick Up, mencapai 15.038 unit atau sekitar 23 persen, Daihatsu Xenia, mencapai 13.920 unit atau sekitar 21,3 persen. Kemudian, Daihatsu Sigra, mencapai 12.690 unit atau sekitar 19,4 persen, disusul dengan Daihatsu Ayla, mencapai 11.947 unit atau sekitar 18,3 persen.Kontributor selanjutnya adalah Gran Max Mini Bus (GMMB) sebesar 4.727 unit atau sekitar 7,2 persen, Daihatsu Terios, sebesar 4.686 unit sekitar 7,2 persen, Daihatsu Luxio, sebesar 1.506 unit atau sekitar 2,3 persen, Daihatsu Sirion, 590 unit 0,9 persen, dan Daihatsu Hi-Max, sebesar 160 unit atau sekita 0,2 persen.Sementara untuk retail sales Januari 2017, tidak jauh berbeda dengan wholesales. Empat penopang utama yaitu Astra Daihatsu Sigra, Gran Max Pick Up, Daihatsu Xenia, dan Astra Daihatsu Ayla.Astra Daihatsu Sigra mencapai 14.385 unit sekitar 24,4 persen, GM Pick Up mencapai 13.041 unit atau sekitar 22,1 persen, Daihatsu Xenia mencapai 11.587 unit atau sekitar 19,6 persen, dan Daihatsu Ayla mencapai 9.063 unit sekitar 15,3 persen.Sedangkan kontributor lainnya adalah Gran Max Mini Bus mencapai 4.015 unit atau sekitar 6,8 persen, Daihatsu Terios mencapai 3.946 unit atau 6,7 sekitr, Luxio mencapai 1.423 unit atau sekitar 2,4 persen, Daihatsu Hi-Max mencapai 858 unit atau sekitar 1,5 persen, dan Sirion mencapai 757 unit atau sekitar 1,3 persen.(UDA)