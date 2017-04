Suzuki Auto Value, Cara Suzuki Rambah Bisnis Jual-Beli Mobil Bekas

Metrotvnews.com, Jakarta: Pabrikan ramai-ramai membangun divisi mobil bekas. Beberapa di antaranya berdalih untuk urusan menjaga harga mobil bekas agar tidak defisit terlalu jauh. Seperti yang dilakukan Suzuki Auto Value (SAV) sudah mulai diresmikan. SAV merupakan divisi jual beli mobil bekas milik Suzuki, termasuk penanganan tukar tambah (trade in) dengan mobil Suzuki.



Latar belakang Geng Pulogadung, Jakarta, mengadakan program ini karena mereka melihat permintaan pergantian mobil di Indonesia setiap tahunnya cukup tinggi. Sehingga Suzuki Auto Value dapat memanfaatkan kondisi tersebut, dan menyediakan program trade in.

"Peningkatan permintaan trade in mobil Suzuki semakin tinggi saat ini. Sehingga kami menawarkan kendaraan berkas terbaik dan memberikan kepuasaan terhadap konsumen," ujar 4W Deputy Managing Director, Setiawan Surya, Selasa (11/4/2017) di dealer Suzuki Sejahtera Buana Trada Gading Serpong Tangerang Selatan.Business Development PT Suzuki Indomobil Sales, Hendro H Kaligis, menambahkan untuk program trade in mereka menerima pembelian semua merek mobil, asalkan konsumen menggantinya dengan mobil Suzuki. Nantinya SAV akan membeli mobil milik konsumen harga tertinggi di pasaran."Harga mobil bekas di Indonesia tidak ada harga pastinya, semua modelnya rentan harga. Jadi kami akan membeli mobil bekas dengan harga tertinggi di pasaran, namun harga tentu akan disesuaikan dengan kondisi mobil," jelas Hendro.Nantinya tim inspeksi dari SAV akan memeriksa kondisi mobil, dan menentukan harga penawaran. Namun jika tidak ada jaringan SAV, konsumen bisa melakukan pengecekan harga jual mobil melalui website SAV."Termasuk untuk mobil over kredit. Nanti dikasih tahu saja kode-kode leasingnya, nanti kita cek dan urus," tambah Hendro.Terkait penjualan mobil bekas, SAV memastikan bahwa mobil mereka tawarkan sudah melalui pemeriksaan yang ketat. Sehingga mobil bekas yang ditawarkan dipastikan dalam kondisi terbaik."Kita akan periksa 135 poin mulai dari eksterior, interior, mesin, fungsional, hingga mesin. Nanti mobil yang sudah lulus inspeksi ini akan mendapatkan sertifikasi resmi Suzuki dan garansi selama 1 tahun atau 20 ribu kilometer," ucap Hendro.Saat ini SAV hanya ada di dealer Sejahtera Buana Trada Gading Serpong dengan target penjualan 8-10 mobil per bulan. Namun di targetkan hingga 2020, divisi jual beli mobil bekas ini sudah ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia."Kami berniat membawa program ini ke seluruh Indonesia, tapi tidak semua dealer 3S ada SAV karena ada dealer 3S yang desainnya tidak bisa ditambahkan SAV. Tahun ini tidak ada target," masih ucap Hendro.(UDA)