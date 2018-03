Mahasiswa Indonesia Dominan di Kelas UrbanConcept

Singapura: Keikutsertaan mahasiswa Indonesia di ajang Shell Eco-Marathon (SEM) 2018 berhasil menunjukan tajinya. Mereka berhasil menguasai perlombaan di segmen UrbanConcept dan berhak menuju Shell Eco-Marathon Drivers World Championship (DWV) Regional Asia.



Tidak tanggung-tanggung, para anak muda berbakat ini berhasil meraih lima dari tujuh penghargaan di kelas UrbanConcept. Sehingga bakal ada lima tim dari Indonesia yang dipastikan hadir di SEM-DWC Regional Asia.

Juara UrbanConcept kelas internal combustion engine (ICE) didapat oleh ITS Team2 dengan mencapai efisiensi bahan bakar 315 kilometer per liter (kpl). Sedangkan juara dua dan seterusnya diisi oleh Semar Urban UGM Indonesia dengan 267 kpl, Garuda UNY Eco Team dengan 215 kpl, Sadewa UI mencapai 205 kpl, hingga Bengawan Team 2 UNS dengan efisiensi 170 kpl.Beralih ke UrbanConcept kelas battery electric, Nogogeni ITS Team 1 berhasil menjadi juara dua dengan pencapaian 125 kpl. Sedangkan juara ketiga dihubni oleh Buni Siliwangi Team 4 UPI dengan 108 kpl.Kami gembira atas pencapaian ini. Prestasi ini berkat kerja tim yang solid, kesempatan yang diberikan oleh pihak kampus dan dukungan dari para dosen yang tidak pernag lalh memberikan bimbingan dan motivasi. Kami berharap karya kami ini bisa menjadi bagian dari catatan sejarah solusi mobilitas masa depan," jelas Manager ITS Team 2, Rafi Arsyad, melalui keterangan resminya."Kami bersyukur atas prestasi ini dan akan memaksimalkan ikhtiar untuk pencapaian yang lebih baik di ajang DWC Regional Asia," ucap Manager Bumi Siliwangi Team 4 UPI, Muhammad Isnaini.DWC Regional Asia rencananya akan berlangsung pada 11 Maret 2018 di Changi Exhibtion Center Singapura. Ajang ini merupakan kompetisi adu cepat antara mobil-mobil hemat energi UrbanConcept terbaik di Asia. Jika tim Indonesia kembali menang di DWC Regional Asia, mereka akan bertarung dengan mobil-mobil UrbanConcept lainnya dari seluruh dunia di London, Inggris, 8 Juli 2018.(UDA)