Sedan jadi Model Terlaris Honda di Awal 2018

Jakarta: Penjualan mobil di pasar nasional terbilang stagnan untuk APM dengan merek besar. Namun peningkatan di beberapa segmen terlihat cukup pesat. Seperti yang terlihat dari data penjualan yang diraup Honda melalui penjualannya di kelas sedan.



Honda City, Honda Civic dan Honda Accord adalah kelas sedan yang diklaim berkontribusi besar dalam peningkatan penjualan mobil merek Jepang tersebut.

Ketiga model itu menyumbang kenaikan penjualan Honda untuk kelas sedan sebanyak 13 persen, dari 347 unit di bulan Januari, menjadi 393 unit di Februari 2018.Dikatakan, All New Honda Civic Turbo adalah penyumbang terbesar penjualan sedan Honda pada Februari lalu, dengan terjual sebanyak 228 unit, meningkat dibanding penjualan Januari 2018, sebanyak 197 unit.Sementara Honda City menyumbang penjualan sebanyak 150 unit, Februari lalu, meningkat jika dibanding bulan sebelumnya sebanyak 140 unit. Meski tidak banyak, Accord juga turut menambah penjualan sedan Honda sebanyak 15 unit di Februari, meningkat dibanding Januari lalu, yang tercatat sebanyak 10 unit.Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy mengatakan, secara umum, pasar otomotif di dua bulan awal tahun 2018 ini masih cenderung stagnan. Namun produk-produk sedan Honda masih dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap penjualan mereka."Kami tetap optimis untuk terus mempertahankan tren penjualan yang positif pada bulan-bulan ke depan dengan didukung penjualan produk-produk utama yang masih cukup kuat, serta penyegaran produk seperti New Honda Odyssey yang baru saja diluncurkan awal Maret ini,” kata Jonfis dalam keterangan tertulisnya.(UDA)