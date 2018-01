BMW Gebrak 2018 dengan 520i Luxury Rakitan Lokal

Jakarta: BMW Indonesia bisa dibilang jadi salah satu brand pabrikan mobil Eropa yang cukup konsisten menelurkan ragam produk terbaru mereka di pasar nasional. Setelah meluncurkan Seri 530i dan 520d yang dirakit secara lokal, hari ini Kamis (18/1/2018) mereka resmi meluncurkan 520i yang juga dirakit secara lokal.



Tentunya ini bukan sekadar memindahkan line assembling ke Indonesia. Namun juga sudah memikirkan ragam hal yang mereka lihat di pasar nasional. Termasuk harga yang lebih kompetitif, konsumen bahan bakar yang lebih irit, regulasi kemudahan pemasaran buat konsumen, hingga kecepatan pemenuhan unit terhadap pesanan konsumen.

Bertempat di Shang-ri La Hotel di Jakarta, all-new BMW 520i Luxury Line menjadi model pertama PT BMW Group Indonesia menggebrak 2018.“All-new BMW Seri 5 yang hadir di paruh kedua 2017, direspon baik di pasar nasional. Sebelumnya telah hadir varian BMW 530i dan 520d, hari ini, BMW Indonesia melengkapi dengan All-new BMW 520i Luxury Line rakitan lokal PT Gaya Motor, Sunter. Dengan teknologi dan kemewahan terbaik, varian ini juga hadir dengan efisiensi luar biasa,” ungkap Karen.Keunggulan dari versi sebelumnya ditambahkan Head of Corporate Communication, Jodie O'tania adalah konsumsi bahan bakarnya yang mencapai 18,5 liter. Meski komposisi mesinnya 2.000 cc yang tertanam di jantung pacunya, namun keiritannya cukup memukau. Klaim konsumsi bahan bakar ini dikeluarkan oleh UN ECE sebagai mediator untuk melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar."Itu adalah keunggulan yang paling membanggakan bagi kami. Kemudian juga karena sudah dirakit secara lokal, pengiriman kepada pelanggan kami tak menunggu lama lagi. Kalau versi CBU itu bisa sampai enam bulan untuk menunggu unitnya," kata Jodie.Pengalaman berkendara juga mereka tunjukkan di sedan bisnis terlaris dunia ini. Keunggulan teknis yang diusung kendaraan ini, termasuk mesin baru yang semakin bertenaga, efisiensi tinggi, emisi rendah, serta struktur bodi ringan yang berikan beragam keuntungan.Sekilas tentang fitur-fitur terbaiknya adalah sudah dibekali dengan sistem iDrive 6.0, layar sentuh 10.25" dengan antarmuka pengguna paling baru. Fitur ini dapat dioperasikan lewat iDrive Touch Controller, perintah suara intelijen, layar sentuh, atau teknologi canggih BMW Gesture Control dan ragam fitur berkendara terbaik.All-new BMW 520i Luxury akan tersedia di semua deler resmi BMW mulai Januari 2018 dan akan ditawarkan dengan harga Rp1 milliar, tepatnya Rp1.009.000.000 of the road.(UDA)