General Motors Siap Pasok Kendaraan Militer Amerika Serikat

Amerika Serikat: General Motors (GM) telah menutup merek Hummer lebih dari delapan tahun yang lalu. Penutupan tersebut bukan berarti GM tak lagi tertarik atau berniat menghentikan bisnisnya sebagai pemasok kendaraan militer.



Menurut Carscoops, bahkan merek tersebut baru saja menunjuk mantan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army's) Mayor Jenderal John Charlton, untuk menjalankan tugas sebagai presiden GM Defense LLC, anak perusahaan yang berbasis di Washington DC AS, yang berfokus pada pengembangan dan pembuatan kendaraan, serta sistem pertahanan untuk Pentagon.

Sebelumnya, pria yang telah mengabdi selama 34 tahun di US Army's itu telah mengemban tugas di di Irak dan Afghanistan. Baru-baru Charlton memegang posisi kunci dalam pengembangan peralatan dan pengadaan, yakni sebagai wakil direktur untuk pengembangan kekuatan di Kepala Staf Gabungan, dan sebagai komandan US Army’s Test and Evaluation Command.Itu yang menempatkannya dalam posisi penting untuk melobi Departemen Pertahanan dan Kongres mewakili GM, untuk menggolkan kontrak pengadaan peralatan baru.Di antara proyek-proyek militer yang sedang digarap General Motors adalah, program ZH2 - kendaraan militer bertenaga hidrogen yang dibangun menggunakan basis pickup Chevy Colorado, yang diungkapkan dua tahun lalu.Selain itu GM sedang mengembangkan unit daya tambahan pesawat bertenaga sel bahan bakar dengan kontraktor Prancis, Liebherr Aerospace, dan platform Universal Superstructure Silent Utility Rover. Charlton's superior, Charlie Freese, adalah veteran GM spesialis dalam sel bahan bakar hidrogen.GM menjual divisi Pertahanan sebelumnya ke General Dynamics pada 2003 senilai lebih dari USD1 miliar. Baru-baru ini juga disebut-sebut sebagai pembeli potensial dari AM General, produsen Humvee, di mana GM pernah berpartner dengan merek Hummer yang produksinya telah dihentikan.(UDA)