Toyota All New Rush, Kejar Efisiensi Bahan Bakar

Batu: Toyota melakukan serangkaian perubahan di generasi terbaru Rush. Salah satu yang menjadi prioritas mobil ini adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar. Diketahui sekarang All New Rush menggunakan mesin berkode 2NR-VE 1.496 cc DOHC Dual VVT-i. Mesin ini sama dengan yang digunakan oleh Toyota Avanza.



"Target Rush lebih ke efisiensi konsumsi bahan bakar. Target penggunaan mesin Dual VVT-i itu memang efisiensi dan secara survey tenaga Rush yang dulu sudah lebih dari cukup," tukas Product Knowledge PT Toyota Astra Motor (TAM), Gandhi Ahimsa Putra, saat di Batu Jawa Timur.



Gandhi mengakui hingga saat ini Toyota belum memiliki data pasti untuk konsumsi bahan bakar All New Rush. Namun mereka menargetkan 20 persen konsumsinya lebih irit dari generasi sebelumnya.

"Kalau temen saya pernah coba, sampai 1:14 kilometer. Itu di lintasan kombinasi," terangnya.Sejumlah penyesuaian tentu dilakukan agar cocok dengan saudara kembar All New Daihatsu Terios itu. Salah satunya adalah penggunaan piston berbahan ringan.Kemudian peningkatan efisiensi ini, juga mengakibatkan tenaga dan torsi All New Rush lebih melempem dibandingkan sebelumnya. Mesin yang sekarang memiliki tenaga 102 daya kuda dan torsi 136 nm, dan yang lama mencapai 107 daya kuda dan torsi 141 nm."Jadi tidak serta-merta, tenaga yang tinggi memberikan efisiensi yang tinggi. Jadi tenaganya dikurangi dikit untuk mendapatkan konsumsi yang lebih bagus," tegas Gandhi.(UDA)