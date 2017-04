Belah Kemacetan Jakarta dengan Suzuki Ignis

Metrotvnews.com, Jakarta: Suzuki Ignis yang pekan lalu resmi diluncurkan, akhirnya membuka tirai-tirai secara menyeluruh. Suzuki mengajak jurnalis untuk menjajal Ignis yang diklaim sebagai urban sport utility vehicle (SUV), di acara bertajuk 'Suzuki Ignis Urban Race'.



Di acara ini 15 unit Ignis disiapkan dan dibagi menjadi 15 tim, dengan konfigurasi 3 orang penumpang. Tujuannya agar penumpang dapat merasakan ukuran kabin serta performa suspensi. Rute yang dipilih yaitu berkendara melintasi kemacetan Jakarta. Start dari jalan Sudirman-Thamrin-Pondok Indah, dan finish kembali di Sudirman.



"Urban race merupakan kegiatan berkendara yang dirancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan dengan Ignis, sekaligus merasakan gaya hidup 'urban' yang diasosiasikan dengan kehidupan perkotaan yang cepat, padat, mobilitas tinggi, dinamis, trendi dan kekinian," pungkas 4W Marketing Director SIS, Dony Saputra, kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Berdasarkan hasil tes jalan yang dilakukan, berbekal mesin bertipe K12M berkapsitas 1.200 cc dengan konfigurasi empat silinder segaris, DOHC VVT, terasa cukup handal dan berforma di karakter jalan perkotaan. Konsumsi bahan bakar bakarnya bisa mencapai 23,64 km per litetr untuk transmisi manual, dan 23,44 km per liter untuk transmisi Auto Gear Shift (AGS).Sebagai mobil SUV, bodi Ignis yang terbilang mungil, tidak seperti SUV kebanyakan. Ini membuatnya lebih lincah untuk menerabas kemacetan.Kabin uyan dapat menampung 5 penumpang dirasa cukup lapang. Desain bodi terlihat stylish dan modern, didukung fitur lampu LED Projector and Daytime Running Light (Tipe GX).Desain dashboard Ignis menganut desain futuristik persegi, dengan perpaduan warna sesuai eksterios pada bagian doortim dan konsol tengah. Termasuk penggunaan jok sporty model bucket seat, dengan adjustable headrest. Tak ketinggalan adanya fitur keyless entry (Tipe GX) dengan start/stop button.Namun yang menjadi catatan kami adalah sistem suspensi yang dirasa cukup keras. Saat uji jalan, sebagian tester merasakan bantingan suspensi cukup keras, terutama di bagian penumpang belakang.Ignis tipe GL tersedia dalam enam pilihan waran, yaitu silky silver, arctic white pearl, midnight black pearl, uptown white pearl, tinsel blue pearl metalic dan glistering grey metalic.Sementara Ignis tipe GX tersedia tujuh pilihan waran, yaitu silky silver, midnight black pearl, arctic white pearl, glistering grey metalic, dual tone uptown red pearl & midnight black pearl, dual tone tinsel blue pearl & midnigjt black pearl dan dual tone tinsel blue pearl & artic white pearl.Dengan begitu, hadirnya Ignis sebagai pennganti Splash di pasar otomotif nasional bakal menambah persaingan city car, karena Suzuki mempersiapkan Ignis untuk menghadang laju Honda Brio, Mitsubishi Mirage, atau Nissan March.(UDA)