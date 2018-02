Tantangan Berat Kompetisi Berkendara Irit Mobilio Seri-3

Bogor: Kompetisi Berkendara irit Mobilio yang digelar oleh Honda Indonesia, memasuki seri ketiga. Tidak seperti dua seri sebelumnya, event yang bertajuk 'Honda Mobilio Battle of Efficiency' itu, diwarnai tantangan yang cukup berat.



Event yang berlangsung pada Sabtu (3/2/2018) dari Jakarta ke Bogor (Junggle Land) itu, dihadapkan dengan kondisi lalu lintas super padat. Mulai dari wilayah Cawang, Jakarta hingga ke Cibubur, juga hingga ke wilayah Cikeas hingga ke Sentul Selatan.

Belum lagi derasnya hujan di beberapa wilayah yang juga memberikan warna tersendiri bagi kompetisi irit kali ini. Namun dari hasil yang diraih oleh peserta, rata-rata mampu menunjukkan hasil bagus. Mereka mampu mencetak konsumsi bahan bakar di atas 20 km per liter."Memang kondisi kompetisi hari ini penuh dengan tantangan besar. Lantaran kondisi kemacetan terjadi di mana-mana. Waktu tempuh yang dibatasi hingga 90 menit, juga memaksa peserta bisa benar-benar memanfaatkan skill berkendaranya. Ia berharap, agar kompetisi yang berlangsung ini, menginspirasi para pengemudi Mobilio untuk tetap berkendara efisien," klaim Asisten Manager Public Relation PT Honda Prospect Motor (HPM), Yulian Karfili kepada medcom.id.Meski Ia melihat tantangan besar di seri ketiga ini, namun Arfi (sapaan akrab Yulian) merasa bangga. Lantaran rata-rata peserta mampu mencetak konsumsi bahan bakar di atas 20 km per liter meski kondisi rute cukup berat."Ini memang bukan kondisi berkendara yang sebenarnya, karena banyak hal yang masih dilonggarkan. Tapi sekadar membuktikan bahwa puncak efisiensi tertinggi menggunakan mobil ini bisa dicapai. Dan itu memang terbukti."Dalam kompetisi kali ini, Honda membuka tiga kategori sekaligus. Yaitu kategori komunitas, kemudian konsumen potensial dan juga kategori jurnalis. Tim medcom.id yang juga ikut serta, mampu mencetak konsumsi bahan bakar hingga 22,3 km per liter.Sementara rekor tertinggi efisiensi konsumsi bahan bakar kali ini diamankan oleh Lukman Efendy yang merupakan perwakilan dari Mobility chapter Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Ia membukukan efiensi bbm sebesar 24,4 km per liter.“Dari seri ke seri, peserta terus menunjukkan kemampuan terbaiknya bahkan hingga mencapai 25,4 km per liter di seri kedua. Hal ini membuktikan semakin banyak pengemudi yang menguasai cara berkendara hemat bahan bakar sekaligus membuktikan efisiensi mesin Mobilio. Lebih dari itu, kami berharap komunitas dan konsumen akan menikmati pengalaman menyenangkan ini.”(UDA)