Lexus Pamer Desain ES Terbaru

Tiongkok: Lexus sudah mempersiapkan ES terbaru yang akan segera meluncur. Bahkan sebelum perkenalannya ke publik, pabrikan asal Jepang ini sudah memamerkan desain dari New ES



Saloon satu ini tampil dengan gaya yang lebih elegan, namun tetap dengan gaya khas Lexus. Mulai dari penggunaan spindle grille dengan ukuran yang lebih besar, lampu utama dengan desain tajam, disertai penegasan lekuk tubuh berbalut krom.

Autocar juga menulis kalau New ES sudah menggunakan sasis Toyota New Global Architecture (TNGA). Sehingga kemungkinan besar akan juga ditawarkan dengan teknologi hybrid seperti di model GS.Beberapa sumber lainnya juga menyebutkan kalau New ES juga akan mendapatkan sejumlah fitur baru terkait keamanan dan performa. Mengingat sedan empat pintu ini adalah mobil premium yang mengedepankan kenyamanan.Sayangnya untuk detail mobil ini masih menjadi rahasia. Mengingat peluncurannya baru akan dilakukan di Beijing Motor Show 2018.Ada kemungkinan juga New ES juga akan menjadi sejumlah produk dari Lexus. Sepeti Lexus GS yang akan diskontinyu akhir bulan ini di Inggris.(UDA)