'Si Kodok' Tiga Generasi dan Tujuh Dekade

Jerman: Dengan beragam alasan, Volkswagen (VW) menghentikan produksi van Kombinationsfahrzeug atau VW Kombi pada 2013 silam. Kini produsen otomotif asal Jerman itu berniat menghentikan produksi mobil ikoniknya, yakni VW Beetle atau yang dikenal sebagai VW Kodok.



Dalam pernyataan resminya CEO Volkswagen America, Hinrich Woebcken mengatakan, bahwa ketika perusahaan meningkatkan strategi elektrifikasinya, tidak ada rencana untuk menggantikan Beetle. Namun, dengan sangat menyesal Ia harus menghentikan produksi Beetle setelah tiga generasi, atau hampir tujuh dekade.

Apel siaga pasukan TNI AD di Aceh beberapa waktu silam. Tidak sedikit lembaga pemerintahan di Indonesia memakai VW Beetle sebagai kendaraan dinas, TNI adalah satu di antaranya. Menurut sejarahnya, mobil mungil ini dirancang sebagai kendaraan bagi perwira militer Jerman dalam Perang Dunia II. Antara Foto/Ampelsa

VW Beetle pertamakali diperkenalkan di era 1930-an sebagai simbol kelahiran kembali Jerman di industri otomotif setelah Perang Dunia II, dan produk yang diidentifikasi dengan Adolf Hitler.Pada 1960-an, Beetle telah dikenal sebagai model yang ikonik karena desainnya yang unik, bahkan penjualannya laris. Namun, VW menghentikan penjualan Beetle di Amerika Serikat (AS) pada 1979, dan melanjutkan produksi untuk Meksiko dan Amerika Latin.Kemudian pada pertengahan 1990-an, Volkswagen berjuang kembali untuk menghidupkan penjualannya di AS, pada kala itu Chief Executive Ferdinand Piech mendorong untuk menghidupkan kembali dan memodernisasi desain Beetle khas yang dipelopori oleh kakeknya, Ferdinand Porsche. Hasilnya adalah mobil berbentuk bulan sabit yang disebut "New Beetle", diluncurkan pada 1998, yang menawarkan sentuhan lucu sebagai penerus Beetle pendahulunya,New Beetle menjadi hit di awal kehadirannya, dengan penjualan lebih dari 80.000 di AS pada 1999. Tetapi baru-baru penjulan VW mengalami penurunan drastis bersama dengan model lainnya. Secara keseluruhan, VW telah menjual sekitar 500.000 Beetles secara global sejak 1998.Rencananya, produksi terakhir Beetle akan dilakukan di pabrik di Puebla, Mexico, pada Juli 2019. Dan belum bisa dipastikan apakah Bettle bakal punya model penerus.(UDA)