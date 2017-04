Kencan Singkat Bersama New Honda City

Metrotvnews.com, Tangerang: Honda Indonesia baru-baru ini memberikan penyegaran New City. Sedan compact ini hadir dengan penampilan baru yang lebih sporty dan agresif. Meski hanya memperbaharui sedikit tampilan dan fitur, namun New City bisa jadi pencuri perhatian di segmen low sedan.



"New Honda City diciptakan untuk mempresentasikan kesuksesan serta membawa kebanggan tersendiri bagi pemiliknya. Kami percaya penyegaran ini akan memberikan nilai lebih bagi konsumen dan meneruskan kesuksesan model ini di Indonesia," jelas Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy, di The Spoke, Alam Sutera, Tangerang.

Tim Metrotvnews.com mendapatkan kesempatan untuk merasakan New City E CVT, varian paling tinggi, secara singkat. Kami melakukan pengetesan dengan mengelilingi area Alam Sutera, dengan jumlah penumpang tiga orang.Dimensinya yang compact masih dipertahankan. Dimensi di data spesifikasi tercatat panjang 4.442 mm, lebar 1.694 mm, dan tinggi 1.477 mm.Efeknya dimensi yang terbilang compact ini sangat memudahkah untuk bermanuver. Khususnys ketika jalanan padat, ukuran body-nya untuk selap-selip.Tampilan eksterior menjadi bagian yang paling mencolok perubahannya. Mulai dari bumper, grill, penggunaan lampu full LED, day running light (DRL), dan foglamps yang membuat kesan sporty semakin terasa.Kesan gagah juga di dapat dari desain pelek palang berukuran 16 inci. Spion samping pun kini sudah dilengkapi dengan auto retractable door mirror dan LED turning signal.Kabin mobil ini mengusung warna baru yakni gun metal garnish di panel dashboard. Sementara meter cluster terlihat lebih modern dengan tampilan white illumination baru. Tak hanya itu, di dalam meter cluster terdapat multi information LCD display untuk menampilkan berbagai informasi saat berkendara.Jok masih dengan nuansa hitam berbalut bahan fabrik. Busanya juga empuk dengan sandaran yang cukup nyaman disandari.Bagi orang dengan tinggi 172 cm dan berat 86 kilogram, jok depan sangat pas memeluk penumpangnya. Leg room untuk pengemudi dan penumpang juga sangat luas.Salah satu yang perlu diperhatikan di dalam kabin adalah penggunaan teknologi touch screen untuk pengaturan air conditioner. Bahkan untuk menghidupkan mesin, pengemudi juga tidak perlu melakukan kontak kunci karena sudah mengadopsi tombol start/stop engine.Sektor entertainment dibekali dengan layar sentuh 8 inci floating A/V System dan bisa terkoneksi dengan iOS dan Android. Kemudian pengaturan volume suara sudah bisa dilakukan melalui audio steering switch.Hal yang perlu diperhatikan dari sistem entertainment ini adalah proses untuk memasukan compact disk (CD). Cara untuk memasukan CD terbilang cukup tricky karena harus menggeser ke atas headunit sebelum memasukan CD.Sektor daya gedornya masih mempertahankan mesin 1.500 cc SOHC i-VTEC bertenaga 118,3 daya kuda di putaran 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di putaran 4.600 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui gearbox 5-percepatan manual atau transmisi otomatis CVT.Tenaganya yang dihasilkan terasa cukup untuk mengarungi jalanan perkotaan. Tenaga mulai terasa menjalar ke roda saat rpm menyentuh di angka 2.000.Kemudian transmisi CVT yang diusung juga sangat nyaman saat perpindahan gear. Bahkan perpindahan gear melalui paddle shift juga terasa halus. Sayangnya ketika melakukan engine break, tidak raungan engine break yang menjadi salah satu ciri khas paddle shift.Merasakan manuver New City, sangat menyenangkan membawa mobil compact. Fitur Motion-Adaptive electric power steering (EPS) dan Vehicle Stability Assist (VSA) sangat membantu ketika menikung. Tim Metrotvnews.com menjajalnya dengan menikung dengan kecepatan menyentuh 80 kilometer per jam, tidak terasa body roll yang berlebih untuk penumpang di jok depan atau jok belakang.Tingkat kekerasan suspensi juga berpengaruh menjaga manuver-manuver New City. Namun ketika mobil melewati polisi tidur, bantingan suspensi terasa cukup keras dan menghasilkan suara yang cukup kencang.Meski tergolong sedan di entry-level, fitur keselamatan New City terbilang cukup lengkap. Mulai dari struktur rangka body yang sudah mengadopsi teknologi G-CON + ACE yang dapat mengurangi efek kecelakaan.Kemudian dari dalam kabin sudah tersedia SRS dual-airbag dan seatbelt dengan pretensioner serta limiter seatbelt. Sedangkan untuk anak balita, sudah disiapkan ISOFIX dan Tether untuk mengikat kursi bayi di jok belakang.Saat tanjakan, pengemudi tidak perlu takut mobil akan mundur karena sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist (HSA). Disaat rem mendadak, maka lampu hazard akan otomatis hidup akibat fitur Emergency Stop Signal (ESS).Sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan kamera belakang atau sensor parkir. Sehingga pengemudi yang sudah terbiasa dengan sensor parkir harus lebih berhati-hati ketika parkir mundur.New City kini sudah bisa dipesan di dealer-dealer resmi Honda dengan lima warna pilihan yakni White Orchid Pearl, Lunar Silver Metallic, Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, dan Noctume Night Metallic sebagai warna baru.New City bisa dipinang dengan harga Rp312 juta untuk varian E Manual dan Rp322 juta untuk varian E CVT.Toyota menjadi lawan yang setimpal untuk New City. Sebagai perbandingan, Vios dihadirkan dengan lima varian. Sedan compact ini dibanderol mulai dari Rp275,7 juta hingga Rp327,1 juta.(UDA)