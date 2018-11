New Mitsubishi Triton Siap Masuk Indonesia

Jakarta: Mitsubishi akhirnya memulai debut New Triton di Bangkok Thailand. Tentu saja, Indonesia juga akan segera memasarkan pikap tersebut karena di sini juga merupakan salah satu pasar Triton sejak lama.



Menurut keterangan resminya, Thailand akan memulai penjualan New Triton per 17 November 2018. Setelah itu dijadwalkan untuk diluncurkan secara berurutan di pasar ASEAN, Oceania, Timur Tengah, Eropa, Afrika dan Amerika Latin, yang akhirnya akan dijual sekitar 150 negara di seluruh dunia.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) berencana menjual sekitar 180 ribu unit model baru ini pada tahun fiskal ini. New Triton menjadi model inti strategis global dan merupakan penjual terbesar kedua MMC, menyusul model SUV berukuran menengah, Outlander, di jajaran MMC tahun fiskal lalu.Lantas kapan dipasarkan di Indonesia?"Tentu ada sekitar tahun depan," jawab singkat Deputy Group Head Planning & Communication PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Intan Vidiasari, melalui pesan singkatnya kepada Medcom.id.Dia juga menjelaskan New Triton yang ada di Indonesia akan didatangkan dari Thailand. Mengingat Negeri Gajah Putih tersebut merupakan basis produksi Triton untuk pasar domestik dan juga ekspor.Indonesia saat ini juga sudah menjual rival Nissan Navara dan Toyota Hilux tersebut. Di tanah air, Triton dipasarkan dengan harga mulai dari Rp228 juta hingga Rrp455 untuk varian tertingginya.(UDA)