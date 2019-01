Land Rover Defender Terbaru Hadir 2020

Inggris: Bukan rahasia lagi kalau Land Rover sedang menyiapkan Defender terbaru. Bahkan rencananya mobil legendaris itu akan kembali terlahir pada 2020.



Bahkan ada kemungkinan juga mobil 4x4 ini akan diperkenalkan pada akhir 2019. Mengingat saat ini Defender generasi terbaru sudah di uji coba.

Pabrikan asal Inggris tersebut sedang malakukan uji coba di Amerika bagian utara. Menurut mereka, area ini cocok karena memiliki berbagai jenis medan untuk pengetesan.All New Defender ini bisa merasakan bagaimana menjelajah di udara di bawah 40 derajat hingga suhu 48 derajat. Belum lagi berbagai kondisi seperti salju, tanah, pasir, dan berbagai kondisi medan lainnya bisa diicipi selama pengetesan. Autoexpress bahkan sudah mendapati dua unit All New Defender, All New Defender 90 dan All New Defender 110, sedang melakukan uji coba. Tampilannya dibalur dengan stiker kamuflase untuk menutupi penampilannya.Defender terbaru akan menampilkan penyegaran radikal dengan dibekali sejumlah teknologi canggih terkini. Land Rover memastikan Defender akan menggondol fitur bantuan pengemudi dan konektivitas."Defender terbaru tidak hanya sekadar copy-paste hal-hal retro. Ini akan menjadi pembeda dari Land Rover," ucap Chief Marketing Officer Jaguar Land Rover, Felix Brautigam.Tentu kehadiran generasi Defender terbaru sangat dinantikan. Mengingat ini adalah salah satu mobil 4x4 legendaris diantara Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, atau Mercedes-Benz G-Class.(UDA)