Mobil-Mobil Terbaru di Indonesia Sepnajang 2018 (Eps 1)

Jakarta: Pasar otomotif di Indonesia terus menarik dan membuat beragam merek otomotif menghadirkan mobil-mobil terbarunya. Sejumlah mobil baru dihadirkan, mulai dari minor change, major change, hingga menghadirkan model yang belum ada sebelumnya.



Tim redaksi Medcom.id merangkum mobil-mobil baru yang diperkenalkan oleh para agen pemegang merek (APM) di Indonesia. Berikut Daftarnya

Suzuki membuka tahun 2018 dengan menghadirkan Suzuki Ignis Sport Edition. Citycar bergaya SUV ini ingin mengejar konsumen yang lebih muda dengan karakteristik nan sporty.Secara keseluruhan Sport Edition ini menggunakan varian GL. Hanya saja sejumlah perubahan terjadi untuk membuat tampilannya lebih agresif. Perubahan paling tampak di bagian depan dengan hadirnya LED day running light yang membelah grill dan front under spoiler. Kemudian ada pula side skirts di samping, rear under spoiler, dan juga spoiler tergantung di pintu.Sedikit sentuhan juga terjadi di bagian interior. Jika sebelumnya sektor hiburan dikawal dengan head unit single dean, kini sudah terpasang head unit touch screen tujuh inci. Sistem hiburan ini sudah dilengkapi dengan fitur radio, MP3, WMA, dan bluetooth.Di balik mesin masih mengandalkan mesin berkode K12M seperti varian Ignis lainnya.Bongkahan besi berkubikasi 1.200 cc 4-silinder bertenaga 83 ps di 6.000 rpm,dan torsi 113 nm di 4.200 rpm masih menjadi andalan Ignis Sport Edition.Mitsubishi menggeber penjualan Pajero Sport sejak awal 2018. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran varian Exceed 4x2 AT dan GLX 4x4 MT yang menambah rentan produk SUV Ladder Frame tersebut.Selain sistem penggerak dan transmisi baru yang ditawarkan, Pajero Sport Exceed 4x2 AT memiliki perubahan dengan pelek palang berdiameter 18 inchi dan rear Spoiler yang mempercantik desain. Sisi jok juga telah dilengkapi bahan kulit untuk menambah kenyamannya. Sementara untuk Pajero Sport GLX 4x4 MT terdapat Automatic Air Conditioner untuk mengatur suhu di dalam kabin secara otomotis.Uniknya, kedua produk ini bukanlah hasil produksi fasilitas Mitsubishi Thailand. Kedua varian ini hasil dari tangan-tengan terampil pekerja Indonesia di pabrik Mitsubishi di Cikarang Jawa Barat.Datsun membuka tabir model ketiga di Indonesia dengan Cross di awal 2019. Sebuah mini crossover dan perdana yang menggunakan teknologi CVT di jajaran mobil Datsun.Desain Eksterior Cross hadir dengan gaya mini crossover dan dilengkapi lampu projector dikombinasikan dengan LED, grill bergaya trapesium dengan honey comb khas datsun, foglamp yang berada di bawah lampu utama, underprotector di setiap sisi, serta pelek palang berukuran 15 inci.Beralih ke dalam kabin, mobil ini memiliki kapasitas tujuh penumpang. Hampir seluruh bagian mobil dibalut dengan bahan kain hitam, dengan sedikit sentuhan aksen perak di bagian dasbor. Berbeda dengan dua model sebelumnya, jok antara pengemudi dan penumpang depan sudah tidak menyatu. Terdapat konsol tengah di antara kedua jok, dan tuas handbrake sudah berada di konsol tengah.Melongok ke balik kap mesin, terpasang mesin 1.200 cc yang memiliki torsi 104 nm. Untuk tipe transmisi manual lima percepatan memiliki tenaga 68 daya kuda, sedangkan untuk transmisi CVT memiliki tenaga 78 daya kuda. Bisa di bilang Cross merupakan mini crossover pertama yang dibekali dengan transmisi CVT.Merek asal Jerman ini langsung menggebrak 2018 dengan menghadirkan 520i Luxury yang juga dirakit secara lokal. Meski hadir hasil rakitan Sunter, Jakarta, namun kenyamanan khas Jerman yang ditawarkan tidak luntur.Sederet fitur wahid disematkan layaknya Mercedes-Benz E-Class. Sebut saja sistem iDrive 6.0, layar sentuh 10.25" dengan antarmuka pengguna paling baru. Fitur ini dapat dioperasikan lewat iDrive Touch Controller, perintah suara intelijen, layar sentuh, atau teknologi canggih BMW Gesture Control dan ragam fitur berkendara terbaik.Jantung pacunya dibekali dengan mesin B48 4-silinder 2.000 cc bertenaga 184 daya kuda dan torsi 290 nm. Tenaga melimpah ini dihasilakn berkat bantuan forced induction TwinPower Turbo, serta teknologi andalan BMW seperti valvetronic, katup variable double VANOS, hingga High Precision Injection.Mercedes-Benz menambah jajaran SUV premiumnya dengan meluncurkan GLC 200 AMG Line di awal 2018. Sesuai dengan label AMG yang disematkan, SUV satu ini hadir dengan sederet gaya yang sporty.GLC 200 AMG Line memiliki tampilan dengan pelek 19 inci AMG 5-Twin Spoke dan AMG Line, paket eksterior dilengkapi hingga footstep dengan tampilan aluminium. Sementara bagian interior disebut memadukan kesan sporty dinamis, menggunakan trim kayu Black Ashwood berpori terbuka.GLC 200 AMG Line sudah dibekali teknologi PARKTRONIC dengan Active Parking Assist dan Mirror Package, KEYLESSGO, dan EASY-PACK Tailgate. Headunit untuk sistem infotainment bahkan memiliki sistem navigasi Garmin MAP PILOT dan sistem Burmester Surround Sound dengan 13 loudspeaker.Dibalik kap mesin terdapat gelongongan besi empat silinder 2.000cc yang bertenaga 184 Tk dan torsi 300 Nm.Selain GLC 200 AMG, Mercedes-Benz juga menghadirkan E 200 Avantgarde. Kali ini sedan premium ini sudah dirakit di fasilitas Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor, dan mendapatkan sejumlah penambahan teknologi terkini.Salah satu yang menjadi keunggulan sedan mewah ini adalah sentuhan eksklusif pada teknologinya. Salah satunya Parking Pilot yang secara otomatis akan memarkirkan mobil ke tempat yang telah dipilih dan juga dapat mengendalikan kemudi dan rem ketika mendeteksi adanya rintangan.Sedangkan untuk ubahannya mendapatkan sentuhan minimalis dengan memakai lampu berteknologi LED yang hemat energi dan tahan lama. Kemudian untuk interiornya sudah memiliki paket integrasi gawai dengan headunit serta wireless charging.Mazda Indonesia membuka 2018 dengan meluncurkan All New CX-9. Mobil bergaya sport utility vehicle (SUV) ini menjadi mobil termahal sekaligus tercanggih yang dimiliki oleh Mazda Indonesia.Dengan ukuran yang besar, mobil berstatus completely build up (CBU) dari Jepang ini dapat menampung penumpang hingga 7 penumpang. Bahkan untuk bagasinya, dalam kondisi semua jok terpasang, mencapai 230 liter.Membahas jantung penggerak mobil ini, terbaring mesin Skyactiv-G 2.488 CC Turbocharger bertenaga 231 ps dan torsi 420 nm. Tenaga ini diklaim oleh Mazda setara dengan tenaga yang dihasilkan oleh mesin V8 4.000 cc.Tidak lupa sejumlah fitur keselamatan dibenamkan di mobil termahal Mazda Indonesia tersebut. Mulai dari adaptive LED headlamps, lane-keep assist system, blind spot monitoring, Lane departure waring system, rear cross traffic alert, hingga smart city brake support forward dan reverse.Mazda CX-5 Touring merupakan varian entry level atau varian paling murah. Sejumlah fitur yang ada di CX-5 Elite dan GT dihapuskan agar harga mobil ini lebih terjangkau.Sales Marketing and PR Direktor PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, menjelaskan varian ini dihadirkan dengan lebih mengedepankan fungsional sebuah mobil. Namun tetap memberikan kenyamanan kepada pengemudi dan penumpang.Jika dibandingkan dengan varian GT sebagai di kelas menengah, tidak banyak perbedaan. Hanya saja di varian Touring ini tidak dilengkapi dengan fitur power back door di pintu belakang dan speaker tidak menggunakan merek Bose.Selebihnya, tidak ada perubahan yang terjadi. di sektor desain masih menggunakan tema Kodo Design. Kemudian mesinnya masih dibekali mesin 2.500 cc SKYACTIV bertenaga 187 daya kuda di putaran 6.000 rpm dan torsi 251 Nm di putaran 3.250 rpm.Mazda Indonesia menambah lini produknya dengan Mazda3 Speed. Hatchback asal Jepang ini tampil lebih sporty berkat sentuhan aksesoris Mazda Speed yang menjadi ciri khas pabrikan asal Jepang tersebut.Sales Marketing & PR PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, menjelaskan tampilan Mazda3 Speed memang membuatnya lebih agresif. Sehingga ini memang lebih menyasar konsumen dari kalangan anak muda.Secara keseluruhan Mazda3 Speed memiliki perbedaan di bagian eksterior. Mulai dari body kit, side skirts, grill dengan dengan illuminasi, dan spoiler di pintu belakang. Sentuhan antena model shark fin, sunroof dengan warna hitam, pelek berwarna Gunmetal berukuran 18 inci.Sedikit sentuhan juga ada di bagian dalam mobil. Mulai dari pedal dengan aksesoris alumunium, LED scuff plate, dan ambient light membuat kesan yang berbeda dibandingkan versi standar.Sektor dapur pacu tidak mengalami perubahan dengan mengandalkan Skyactiv 1.998 cc bertenaga 165 ps dan torsi 210 nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda dengan transmisi 6-percepatan otomatis.Wuling Motors akhirnya memulai pemasaran Cortez. Sebuah MPV produksi Indonesia untuk segmen medium.Secara keseluruhan, Cortez bersaing dengan Toyota Innova. Tetapi dari rentan harga, Cortez lebih murah, dan fitur yang ditawarkan tidak kalah banyak dari MPV asal Jepang tersebut.Wuling Cortez di Indonesia hadir dengan mesin 1.800 cc, dengan tenaga sebesar 129 daya kuda pada 5.600 rpm dan torsi sebesar 174 nm pada 3.600-4.600 rpm. Tenaga tersebut bakal disalurkan ke roda depan melalui transmisi 6-percepatan manual atau i-AMT khas Wuling.Membahas fitur keselamatan dan keamanan, Cortez dikembangkan secara serius. Mobil yang akan diproduksi pada Januari 2018 ini bakal dilengkapi dengan rem parkir elektrik, automatic vehicle holding (AVH), antilock braking system (ABS), electronic brake distribution (EBD), brake assist, hill hold control (HHC), hill asisst control (HAC), electronic stability control (ESC), vehicle stability control (VSC), traction control, ISOFIX, SRS Airbag, hingga emergency brake signal.Setelah lebih dulu rilis di Tiongkok dan Thailand, akhirnya pabrikan mobil Jepang, Toyota merilis New Yaris di Indonesia. Toyota mengklaim perubahan baru tersebut lebih sporty dan stylish. Termasuk penambahan fitur keselamatan yang lebih lengkap.Penyegaran New Yaris tersebut nampak pada fascia yang mirip dengan Yaris ATIV, yang merupakan mobil sedan. Wajahnya punya grille V-shape dengan lampu utama LED, serta lampu kabut dengan aksen hitam yang meruncing dan penambahan lampu Daytime Running Light (DRL).Fitur keselamatan terbaru yang disematkan ada 7 SRS Airbag, Vihicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Seat Belt Warning, Emergency Brake Signal (TRS Spotivo Grade), 3-point seatbelt, Whisplash Injury Lessening, Anti Lock Breaking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD) serta Brake Assist (BA).Sementara sektor dapur pacu, Yaris baru masih mempertahankan mesin lamanya yaitu, mesin 1.500 cc 2NR-FE Dual VVT-i. Mesin empat silinder segaris ini disebut mampu hasilkan tenaga 107 ps dan torsi 14,4 kgm. Khusus tipe TRS Sportivo terdapat pilihan Sport/Eco Mode dan TRD Spotivo CVT yang dilengkapi dengan paddle shift.Daihatsu Indonesia menggebrak pasar otomotif di Indonesia dengan satu-satunya produk baru yakni All New Sirion. Citycar ini dibekali dengan sejumlah fitur baru dan juga sasis baru yang membuat kabin di dalamnya lebih lega.All New Sirion dilengkapi dengan key free system dan Start/Stop Button disertai immoblizer dan digital AC yang memudahkan mengatur suhu kabin sesuai keinginan. Dengan adanya 2-Din Touch Sreen Audio dilengkapi Parking Cameram, ditambah Audio & Phone handsfree steering switch, menambah kenyamanan dan kemudahan bagi pengendara.Pada fitur keselatamatan, All New Sirion juga dilengkapi beragam fitur seperi Anti Lock Brake System (ABS) dan Elctronic Brakeforce Distribution (EBD) serta Vehicle Stability Control (VSC) yang berfungsi mencegah oversteer dan understeer. Selain itu untuk semakin menjaga keselamatan pengendara dan penumpang juga dilengkapi Front & Side Airbag pada empat titik, ISOFIX dan Seat Belt Reminder pada pengemudi dan semua penumpang.sektor dapur pacu, generasi baru Sirion menggendong mesin 1NR-VE, DOHC dual VVT-i berkapasitas 1.329cc. Mesin dikombinasikan dengan transmisi manual lima percepatan dan transmisi otomatis empat percepatan.Suzuki Indonesia meluncurkan New Suzuki Mega Carry yang bermain di segmen kendaraan komersial ringan. Ada sejumlah perubahan minor yang terjadi di mobil pick up tersebut.Perubahan di sektor eksterior dan interior dibuat sesuai dengan permintaan pasar. Perubahan pertama ada di sisi eksterior. Sisi mobil, di bagian pintu, kini telah dilengkapi dengan stiker baru sehingga kesan kosong sisi kendaraan telah hilang. Demikian pula bagian belakang yang kini telah menampilkan tulisan Suzuki dengan huruf berukuran besar.Untuk memudahkan akses masuk, kini Suzuki juga telah menambahkan lubang kunci di sisi penumpang. Kemudian Mega Carry juga sudah dilengkapi dengan assist grip di kedua sisi pintu sehingga memudahkan penumpang dan supir untuk masuk ke dalam mobil.Sektor dapur pacu masih mempercayakan mesin lama G15A berkapasitas 1.493 cc yang memiliki tenaga sebesar 92,4 hp dan torsi mencapai 126 Nm. Mesin ini diklaim masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.Peugeot Indonesia tampaknya bangkit dari tidur panjang. Hal ini ditunjukan dengan meluncurkan New Peugeot 3008 untuk konsumen di Indonesia.Konsep utama dari New 3008 adalah memberikan kenyamanan kepada penumpang ketika sedang berpergian. Konsep ini coba mereka ejawantahkan melalui desain Peugeot i-Cockpit, yakni semua teknologi onboard mudah dijangkau pengemudi.Di bagian Jantung Pacu dilengkapi dengan mesin EP6FDTM Turbo 1.598 cc bertenaga 165 daya kuda di putaran 6.000 rpm, dengan torsi 240 nm di putaran 1.400 rpm. Mereka mengklaim konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 1 liter bensin untuk 11,4 kilometer.Tidak lupa juga fitur keamanan dan kenyamanan disematkan di New 3008, seperti sistem pengereman ABS, EBD, EBA & Electronic Stability Program (ESP). Ditambah lagi dengan ventilated disc with diagonal circuit system pada 2 roda depan dan disc diagonal circuit system pada roda belakang. Tak pelak mobil ini pun diganjar bintang lima oleh European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).Mengawali 2018, Honda Indonesia cukup agresif meluncurkan produk terbarunya dengan menghadirkan New Honda Odyssey. Honda mengklaim New Odyssey mengalami sejumlah perubahan di sisi eksterior, interior dan penyematan fitur baru.Eksterior New Odyssey mengusung konsep elegan yang ditunjukkan dengan desain bemper depan dan grill baru, serta dilengkapi LED fog lamp dan front lower garnish baru. Untuk visibilitas, New Odyssey menggunakan LED Projector Headlight dilengkapi LED daytime running light (DRL)Bergesar ke belakang, New Odyssey disebut punya desain baru untuk side lower garnish, rear lower garnish dan rear license garnish. Lampu belakang juga dilengkapi rear combi lamp with LED light bars. Temasuk ultra low floor platform akses keluar masuk yang lebih mudah, didukung power sliding door dengan outer courtesy light sebagai penerangan tambahan di malam hari.New Honda Odyssey masih mengusung mesin 2.4 liter i-VTEC dan transmisi CVT Earth Dreams Technology, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 175 PS/6.200 rpm dan torsi maksimum 225 Nm/4.000 rpm, yang didukung emisi standar EURO 4 dan fFitur Eco AssistTM dan ECON Mode untuk efisiensi bahan bakar.PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi sudah meluncurkan All New Alphard dan All New Vellfire bersamaan. Keduanya hadir dengan tampilan yang lebih segar dan juga mesin baru. Tetapi meski keduanya berada di kelas yang sama, tetap saja All New Alphard dan All New Vellfire tetap memiliki perbedaan.Pada bagian depan All New Alphard tampak didominasi oleh grill chrome seperti milik Toyota Crown dan desain lampu depan yang tampak elegan. Pada bagian belakang dibekali dengan lampu LED yang memanjang hingga samping mobil. Sedang bagian depan All New Vellfire menggunakan grill yang menyatu hingga headlamp. Beralih ke belakang, bagian stop lamp dilapisi dengan kaca bening.Berbicara sistem audio, Alphard 2.5 dan Vellfire dibekali 8 inci head unit EMV, JBL dolby surround 5.1 Ch, capacitive control, dan digital sound processor sound enhancement. Berbeda dengan Alphard 3.5 Q yang diberikan layar 8 inci head unit EMV dengan navigasi, JBL with dolby surround 5.1 Ch, capacitive control, digital sound processor sound enhancement, dan berbagai perangkat audio canggih lainnya yang pastinya sangat memanjakan penumpang.Selain penyegaran pada penampilan, kedua mobil ini layak menyandang sebagai All New karena mesin yang digunakan pun baru. Alphard 2.5 dan Vellfire mengusung mesin baru dengan kapasitas 2.500cc. Berbeda dengan mesin sebelumnya yang hanya berkapasitas 2.400cc. Meski terdapat peningkatan kapasitas, pihak Toyota menjamin konsumsi bahan bakar keduanya lebih irit ketimbang pendahulunya.(UDA)