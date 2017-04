Auto2000 Sumringah di Triwulan Pertama 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasar otomotif yang membaik di dua bulan pertama, juga dirasakan oleh Auto2000. Mereka mengklaim dalam tiga bulan ini berhasil meningkat 5,2 persen jika dibandingkan year on year 2016.



Sepanjang periode Januari-Maret 2017, dealer Toyota ini mengklaim berhasil meraih penjualan hingga 41 ribu. Angka ini meningkat sekitar 2.000 unit dari periode yang sama 2016 yakni 39.360 unit.

"Pencapaian sampai bulan Maret ini kami optimis total penjualan mobil tahun ini minimal sama dengan tahun lalu sekitar 176 ribu," tulis Chief Executive Auto2000, Agus Prajitno, melalui keterangan resminya.Jika dilihat lebih mendetail, Toyota Avanza masih menjadi model terlaris dengan pangsa pasar 30,09 persen penjualan, atau mencapai 12 ribu unit. Kemudian disusul oleh Toyota Calya sebanyak 19,95 persen atau sekitar 8.200 unit, dan Toyota Kijang Innova mencapai 14,63 persen atau sekitar enam ribu unit.Melihat penyebaran penjualan, dominasi Jakarta masih menjadi urutan pertama dengan kontribusi 43,3 persen. Beberapa daerah pun turut mengalami peningkatan penjualan seperti Jawa Barat yang kini menguasai penjualan 15,1 persen, Jawa Timur mencapai 17,7 persen, Sumatera di kisaran 17,4 persen, serta Kalimantan dan Bali yang menyumbang 6,5 persen.Auto2000 melihat kenaikan ini merupakan efek dari kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang kian stabil. Kemudian peluncuran beberapa model baru Toyota juga turut merangsang minat beli masyarakat.Untuk menjaga tren positif ini ke depannya, Auto2000 menambah dua dealer baru. Keduanya ada di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Binjai dan Marelan."Pelayanan tentunya harus memberikan yang terbaik, dengan bertambahnya pelanggan membuat kami juga harus mengembangkan fasilitas yang salah satunya melalui perluasan jaringan," tulis Chief Marketing Auto2000 Martogi Siahaan.Kedua dealer terbaru dengan konsep 3S (Sales, Service, dan Spare Part) ini menghabiskan total investasi RP92,7 miliar. Meski baru, keduanya mendapatkan tugas berat. Auto2000 Binjai ditarget harus menjual 70 unit mobil per bulan dengan target servis 20 unit per hari, sedangkan Auto2000 Marelan di target menjual 60 unit mobil per bulan dengan target servis 25 unit per hari."Kami optimis dengan hadirnya Cabang Binjai dan Medan Marelan akan memberikan kontribusi positif bagi Toyota Indonesia, baik dari sisi penjualan ataupun unit entry servis," tambah Operation Manager Wilayah Sumatera Auto2000, Judianto.(UDA)