Prototipe Honda Insight 2019, Nongol di Detroit

Jakarta: Komitmen Honda terhadap mobil listrik, selalu mulai terlihat dari produk-produk yang mereka telurkan. Kali ini All New Honda Insight Prototype diluncurkan di North America International Auto Show (NAIAS) 2018 di Kota Detroit, Amerika Serikat.



Generasi terbaru dari Insight ini menjadi gambaran line up produk mobil listrik Honda di masa yang akan datang. Ini merupakan model kompak dengan platform desain sedan yang menghadirkan kabin luas untuk 5 penumpang. Meski jadi mobil ramah lingkungan, namun performa berkendara sangat 'fun to drive' tapi tetap efisien bahan bakar.

Disokong mesin hybrid generasi ke-3 berupa dua sistem motor hybrid, dikombinasikan dengan mesin 1.5L Atkinson Cycle, sebuah mesin listrik bertenaga tinggi dan lithium-ion battery pack. Dalam kondisi biasa, Honda Insight bekerja menggunakan tenaga listrik, mesin hanya beroperasi sebagai generator atau bagian baterai.“All New Honda Insight akan mulai dijual pada 2019 serta menawarkan mesin berteknologi canggih tanpa mengorbankan sisi desain, fitur dan tampilan premium,” ujar Senior Vice President dari Automobile Sales dan General Manager, Divisi Honda, American Honda Motor Co., Inc, Henio Archangeli, Jr.Ia melanjutkan bahwa mobil ini sudah lama ditunggu sebagai mobil dengan bahan bakar yang ekonomis di jajaran mobil hybrid, tapi masih sesuai dengan ekspektasi kendaraan modern saat ini.Mengusung desain yang menawan melalui postur yang lebar serta rendah, ditandai dengan ciri khas Honda “Flying Wing” di bagian grill depannya, lampu depan dan belakang sudah LED yang menyatu, memberikan kesan tajam sekaligus dinamis.Dengan platform wheelbase panjang, dklaim menjadi mobil terluas di kelasnya dan didukung oleh berbagai fitur premium, seperti perforated leather seats, 8 inci display audio capasitive touchscreen serta spidometer digital LCD. Fitur lainnya seperti smartphone yang dapat dipersonalisasi. Bahkan sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay™, Android Auto™.Rencananya, mobil ini bakal dirakit di Greensburg, Indiana dan mulai masuk lini produksi sekitar akhir tahun nanti. Jika melihat sejarahnya, Insight adalah mobil listrik kelima dari Honda. Melengkapi Clarity (Clarity Fuel Cell, Clarity Electric dan Clarity Plugin Hybrid) dan All New Honda Accord Hybrid.(UDA)