Supra 2020, Toyota yang BMW Inside

Detroit: Setelah 17 tahun Toyota hentikan produksinya, generasi penerus Supra lahir kembali. Berbeda dengan kakak-kakaknya, Supra 2020 terlahir dengan DNA salah satu sportster terkeren yang pernah ada, BMW Z4.



North American International Auto Show 2019 dimanfaatkan Toyota untuk memperkenalkan Supra 2020 kepada dunia. Pameran tahunan yang sebelumnya bernama Detroit Auto Show itu dipilih tak lain karena Amerika Serikat merupakan pasar terbesar Supra selama 21 tahun produksinya.



Toyota Supra 2020, Retro dengan Jeroan BMW

'Goresan' sein depan di over fender, sepertinya terinspirasi Nissan GT-R. AFP Photo/Bill Pugliano

Hanya saja pasar AS tidak lagi dipengaruhi film Fast and Furious yang dahulu turut melejitkan penjualan Supra. Kini SUV dan double cabin sedang merajai penjualan di sana, mengalahkan sedan dan sportcar yang pernah berjaya."Selera pelanggan telah bergeser. Kini mereka lebih memilih kendaraan utilitas," kata pengamat otomotif dari IHS, Stephanie Brinley.Toyota Supra 2020 tampilannya jauh lebih berkesan sporty dan agresif dibanding kakak-kakaknya. Kelincahan dan stabilitasnya meningkat berkat penggunaan sasis BMW Z4. Dapur pacu V6 turbocharged dengan 335 tenaga kuda serta transmisi delapan kecepatan dengan paddle shifter juga diadopasi dari BMW.Desain eksteriornya berkonsep retro terhadap Supra era '90-an, berhidung panjang dan berekor pendek. Bermodel coupe dengan atap model gelembung ganda mengingatkan kepada Toyota 2000GT 1967.Interiornya tentu saja kekinian. Fitur cruize control, climate control, camera spion dan layar monitor 8" sebagai pusat kendalinya menjadi unggulan untuk menggoda pasar. Untuk semua itu harga yang ditawarkan kurang dari USD 50 ribu per unit.Pada masa jayanya di era '90-an, Toyota Supra adalah digemari pencinta kebut-kebutan karena harganya yang terjangkau. Supra menjadi penantang bagi Honda Acura NSX, Nissan GT-R dan Porsche 928. Hingga kini Supra masih diburu kolektor, hingga harganya jadi berlipat-lipat.(LHE)