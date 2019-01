Land Cruiser 2020 Heritage Edition, Spesial buat Penggemar Offroad

Jepang: Bagi pecinta off road, ketangguhan Toyota Land Cruiser dalam hal melibas segala medan berat tak diragukan lagi. Maka tak heran jika pabrikan mobil Jepang selalu menghadirkan edisi yang spesial untuk model ini.



Dilansir Autoguide, baru-baru ini Toyota memperkenalkan Land Cruiser 2020 Heritage Edition. Peciptaannya sekaligus untuk merayakan 60 tahun kehadirannya di dunia off road.

Menarik, Toyota hanya memproduksi Heritage Edition secara terbatas, yakni 1.200 unit, dengan fitur unik yang berbeda dari Land Cruiser model standar.Jika di Land Cruiser standar tersedia jok tiga baris kapasitas tujuh penumpang, di Heritage Edition hanya menawarkan jok dua baris kapasitas lima penumpang. Tujuannya untuk memaksimalkan kapasitas bagasi.Selain itu Heritage Edition hanya tersedia dalam pilihan warna cat Midnight Black Metallic atau Blizzard Pearl. Termasuk desain gril beraksen hitam dan pelek aluminium diameter 18x8.0 inci berwarna perunggu/bronze.Pembeda lainnya juga nampak di bagian interior. Di bagian kabin, edisi Land Cruiser Heritage 2020 didominasi warna perunggu senada warna pelek, termasuk jahitan kontras yang muncul di kemudi atau setir, trim pintu, konsol tengah dan jok.Di bawah kapnya terdapat mesin 5.7 liter DOHC V8 yang menghasilkan 387 daya kuda dan torsi 401 lb ft, dikawinkan transmisi otomatis 8-kecepatan full-time 4WD system, yang menggunakan Torsen's limited slip locking center and a 2-speed transfer case.Di Indonesia mobil SUV premium Land Cruiser 200 Full Spec A/T Diesel dibadeerol sekitar Rp2 milar lebih. Maka tak heran jika Land Cruiser disandingkan dengan satu pabrikannya Lexus LX 570 dan model-model Eropa seperti New VW Touareg, Audi Q3, Q5 dan Q7, serta Mercedes Benz G Class.(UDA)