MINI John Cooper Works Buggy, Perlu Pembuktian Reliabilitas

Peru: Dakar Rally di awal 2019 kali ini akan mempunyai keunikan tersendiri. Selain karena lokasi pelaksanaannya hanya berlangsung di Peru saja juga karena berubahnya peta persaingan para pereli. Termasuk sang juara tahun lalu yaitu Carlos Sainz yang kini menggunakan MINI John Cooper Works Buggy.



Meski ini debut kedua kali mobil tersebut di balap rally-raid itu, namun pereli asal Spanyol ini masih belum yakin sepenuhnya. Terutama soal reliabilitas mobil yang belum bisa mereka pastikan.

"Tahun ini kami berada di tim baru, menggunakan mobil baru dan pastinya menghadirkan tantangan baru. Kami optimis bisa tampil bagus lagi setelah melihat persiapan yang kami lakukan. Sejak pertama kami melakukan pengetesan pada Juni 2018 lalu, mobil ini mengalami evolusi cukup besar," klaim Sainz.Meski demikian, lanjut Sainz, pengembangan ini belum cukup setahun dan suka atau tidak Ia masih mengkhawatirkan sisi realibilitas mobil tersebut. Bukan karena terbatasnya pengembangan atau riset yang mereka lakukan. Tapi lebih kepada terbatasnya jam terbang mobil tersebut digunakan dalam ajang kompetisi balap reli lintas negara.Tahun ini, waktu balapan lebih singkat. Yaitu hanya sekitar 10 hari. Berbeda dengan balapan yang biasa digelar hingga 15 hari. Treknya pun tidak terlalu panjang, yaitu hanya sekitar 5.000 km saja. Tapi menurut Sainz, tantangannya tetap berat. Terutama dengan banyaknya gundukan yang benar-benar akan mengusi sisi reliabilitas mobil.Sekadar informasi tentang detail MINI JCW Buggy yang akan digunakan para mantan pereli tim Peugeot Racing tersebut, adalah menggunakan mesin diesel 3.000 cc dengan konfigurasi 6 silinder segaris. Mesin ini sama persis dengan mesin yang digunakan BMW X5 M50d. Tapi MINI dan X-Raid Team melakukan modifikasi khusus agar tenaganya mencapai 350 daya kuda (dk) dan torsi sebesar 770 newton meter (Nm).Sistem penggeraknya pun hanya memaksimalkan putaran roda belakang. Berbeda dengan di ajang balap Dakar Rally tahun sebelumnya, yaitu X-Raid Team menggunakan MINI All4 Racing berpenggerak four wheel drive (4x4). Tentunya alasan mereka cukup kuat. Yaitu spesifikasinya bisa lebih dimaksimalkan, bisa menggunakan ukuran ban yang lebih besar, hingga ground clearance lebih tinggi.Keuntungan inilah yang justru mampu dimanfaatkan oleh Peugeot selama keikutsertaan mereka di Dakar Rally. Mereka mendapatkan keluasan regulasi sehingga bisa maksimal. Apalagi bobot mobil mereka juga pembatasannya dibuat lebih kecil dari mobil yang berpenggerak 4x4 atau all wheel drive.Engine: Turbo engine based on a BMW production engineFuel: DieselPerformance: 261kw (350 dk) / 3500 rpmTorque: approx. 770 Nm / 2150 rpmDisplacement: 2993 ccmTopspeed: 190 km/hDrive type: Rear-wheel driveGearbox: Xtrac 6 speed shift with integrated differentialClutch: AP Racing ClutchBrakes: Brembo Disc Brakes (355 mm x 32 mm)Length/Width/Height: 4332 / 2200 / 1935 mmWheel base: 3100 mmTrack width: 1855 mmWheel travel: 400 mmWeight (empty): 1675 kgFuel capacity: aprox. 325 lChassis: tubular steel frame from HeggemannBody: carbon-fibre-kevlar-body from FasterTyres: BF Goodrich 37×12,5 R17Spare wheels: 2 pcs.(UDA)