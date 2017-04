Festival of Speed Ferrari Jakarta, Bukukan Rekor Otomotif Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Rangkaian kegiatan Ferrari Festival of Speed, MInggu (23/4/2017) di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, tak luput dari perhatian Rekor Otomotif Indonesia (ROI). Lembaga independen yang memiliki kepedulian dan apresiasi terhadap insan otomotif Indonesia itu tercatat sebagai event Ferrari terbesar di Indonesia.



Tomi Gunawan, Founder ROI, datang langsung ke acara yang berhasil mengumpulkan lebih dari 200 supercar Ferrari ini untuk menyerahkan piagam penghargaan tertinggi ROI kepada Ferrari Jakarta. Piagam tersebut diterima langsung CEO Ferrari Jakarta, Arie Christopher.

Menurut Tomi, “Event Ferrari Festival of Speed berhasil mengumpulkan lebih dari 200 Ferrari owner. Tak hanya dari Indonesia namun juga beberapa dari negara tetangga berikut mobil-mobilnya. 70 Ferrari display dari berbagai kategori, model dan tipe dari generasi ke generasi, serta Ferrari Owner Club Indonesia (FOCI) berhasil memecahkan rekor dengan melakukan konvoi supercar terpanjang mencapai lebih 200 mobil."Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Tim ROI memutuskan Ferrari Festival of Speed layak tercatat dalam buku ROI.Ferrari Festival of Speed digelar oleh Ferrari Jakarta dalam rangka memperingati 70 tahun Ferrari di kancah otomotif. FOCI yang merupakan komunitas para pemilik Ferrari di Indonesia pun mendukung penuh kegiatan positif ini.Acara yang berlangsung sangat meriah ini juga didukung dengan penampilan ratusan Ferrari owner yang melahap track rally dari panitia. Arie Christopher, mengungkapkan rasa bangganya atas penghargaan tertinggi dari ROI.“Kami, Ferrari Jakarta, merasa bangga karena kami berhasil memecahkan rekor dari ROI dengan kategori sebagai penyelenggara Event Ferrari Terbesar di Indonesia Tahun 2017.”Lebih jauh Arie berharap perjalanan ROI ke depan mampu merangsang lahirnya event-event otomotif yang lebih kreatif dan unik, sehingga makin banyak acara otomotif yang memperoleh penghargaan tertinggi dari ROI.(UDA)