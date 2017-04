All New Civic Type R Cetak Rekor Tercepat di Nurburgring

Metrotvnews.com, Nurburgring: All New Honda Civic Type R kembali memecahkan rekor tercepat untuk kategori mobil front-wheel drive (penggerak roda depan). Pencapaian ini diraih di kelas hot hatch yang pernah dilakukan di Sirkuit Nurburgring Nordschleife, Jerman.



Dengan waktu 07 menit 43,80 detik, All New Civic Type R mencatat waktu lebih cepat 3 (tiga) detik dibandingkan pemegang rekor sebelumnya. Pengujian yang dilakukan Honda menggunakan mobil standar yang sesuai spesifikasi pada versi mobil produksi massal. Modifikasi hanya dilakukan sesuai standar keselamatan balap.

Sirkuit Nurburgring Nordschleife, yang terletak di Kota Nurburg, Negara Bagian Rhineland-Palatinate, Jerman mempunyai panjang 20.8 kilometer yang merupakan sirkuit balap terpanjang dan paling menantang di dunia yang masih aktif digunakan sejak tahun 1927 hingga sekarang.Menurut Chassis Engineer All New Honda Civic Type R (FK8), Ryuichi Kijima, model ini punya bobot 16 kilogram lebih ringan dari pendahulunya. Sehingga menghasilkan respon yang lebih baik di bagian kemudi serta memberikan stabilitas ketika melibas tikungan.Penggunaan suspensi new multi-link rear suspension juga memberikan stabilitas yang lebih baik saat pengereman, serta mengurangi gejala body roll. Hal ini memungkinan untuk melakukan ‘late braking’ ketika mobil memasuki sudut tikungan serta menghasilkan ‘cornering speed’ yang lebih baik.”All New Civic Type R (FK8) tampil agresif dengan desain ekstrim. Terlihat mulai dari penggunaan sporty front grill, sporty front & rear bumper, sporty & rear lower bumper, sporty bonnet, front & rear fenders serta sporty alloy wheel. Untuk sistem pengeremannya, mobil ini menggunakan paket sistem pengereman dari Brembo.Di bagian jantung pacunya, berbekal mesin Honda VTEC Turbo Earth Dreams Technology 2.0 liter 4 silinder, direct injection segaris. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 320 PS serta torsi maksimum sebesar 400 Nm. Dipadukan dengan sistem transmisi 6 percepatan manual. All New Honda Civic Type R menampilkan fitur baru berupa tombol “+R” yang memberikan sensasi berkendara ekstrim.Mobil ini akan memasuki tahap produksi massal pada musim panas tahun 2017 di pbrik Honda di Swindon, Inggris. Sementara penjualan versi produksi massalnya akan dijual lebih dulu di di benua Eropa lalu diekspor ke berbagai kawasan lainnya seperti Amerika Serikat dan Asia termasuk Jepang. Indonesia? tunggu saja.(UDA)