All New Honda CR-V 'Menggigit' di Trek Ekstrim Bromo

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesempatan untuk menjajal SUV Honda bermesin anyar yaitu All New CR-V Turbo yang dilengkapi fitur-fitur terbaik, akhirnya datang juga. Dalam sesi media drive yang digelar khusus agen pemegang merek (APM) tersebut, Metrotvnews.com sukses membuktikan kehandalan performanya.



"Dalam sesi media drive ini, kami sengaja memilih jalur yang cukup ekstrim, mulai dari Malang hingga ke kawasan taman nasional Gunung Bromo. Bahkan di kawasan gunung yang tenar dengan pasir berbisiknya itu, teman-teman media benar-benar bisa membuktikan kehandalan performa secara keseluruhan mobil ini, bahkan juga semua fitur dan teknologi yang kami benamkan di sana," klaim President Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe.



Performa Menggigit

Total jarak tempuh yang kami lakukan, yaitu sepanjang 260 km yang melintang dari Kota Malang ke kawasan Gunung Bromo dan akhirnya ke Surabaya. Namun untuk pembuktian performa mesin, kami mengambil sampel yang paling ekstrim, yaitu saat menjalani rute meliuk-liuk menuju dan dari kawasan Gunung Bromo.

Kami sempat meragukan kemampuan mesin dengan kapasitas 1.500 cc Turbo untuk melebihi feeling yang terdapat di mesin 2.000 cc-nya. Tapi keraguan tersebut langsung sirna ketika membuktikan sendiri performanya. Mulai dari tanjakan-tanjakan ekstrim, hingga pembuktian performa di gurun dengan gundukan-gundukan pasir yang cukup ekstrim.Tak heran, lantaran saat merasakan torsi terbaiknya, mobil ini mampu menghentak 240 Nm saat momen puntirnya berada di 2.000 hingga 5.000 RPM. Dengan kekuatan hentak ini juga yang membuat sensasi berkendara di jalan-jalan ekstrim jadi lebih terasa bertenaga. Terlebih ketika mencoba mode semi manual yang membuat feeling berkendara jadi lebih dinamis.Masuk ke bagian kabin mobil, nuansa kemewahan langsung terasa. Mulai dari material jok yang terbuat dari kulit, panel untuk menyetel posisi duduk dengan ragam konfigurasi, hingga serangkaian fitur berkendara terkini juga hadir di sana. Seperti brake hold yang membantu pengendara untuk melakukan pengereman sementara saat berhenti sejenak di jalan menanjak atau menurun. Tanpa harus menekan sakelar parking brake.Proses pengoperasiannya cukup dengan mengaktifkan fitur ini saat berada dalam kondisi menanjak, diikuti dengan lampu Brake Hold menyala hijau di panel spidometer. Untuk menjalankan mobil, tak perlu menonaktifkan fitur tersebut, langsung tekan pedal gas, mobil akan langsung jalan dan sistem pengereman otomatis non aktif.Fitur lain yang tak kalah mewahnya adalah, alokasi panoramic roof yang skalanya cukup besar. Sehingga semua penumpang bisa menikmati pemandangan dalam kondisi cahaya terbaik.Sementara di sektor hiburan, terdapat head unit LCD touch screen yang menyajikan ragam pengaturan. Termasuk koneksi dengan gadget berbasis iOS dan Android.Satu hal yang tak terlepas dari nama besar Honda untuk semua produknya. Yaitu sistem peredamannya yang harus diakui cukup bagus untuk semua line up produk. Terlebih untuk produk premium seperti All New CR-V Turbo. Kami melakukan uji coba di jalan yang cukup ekstrim, namun kenyamanan ala SUV 7-seaters itu tak berubah.Peredaman berlangsung dengan baik berkat sistem suspensi yang dikawal McPherson Strut di bagian depan dan Multi-Link di bagian buritannya. Berpadu dengan velg berukuran 18 inci, dan lebar tapak ban 235, menjadikan handling begitu nyaman.Secara keseluruhan, mobil ini punya fitur dan teknologi mesin yang mumpuni untuk sekelas SUV dengan kapasitas mesin kecil. Namun jok di baris ketiga, sepertinya hanya menjadi syarat untuk mengangkut penumpang lebih banyak. Lantaran penumpang dengan tinggi di atas 170 cm, bakal terasa kesulitan untuk berada di jok baris ketiga. Untuk kenyamanannya penumpang yang duduk jok paling belakang, tak boleh melebihi tinggi 160 cm.Secara langsung, mobil ini bertarung langsung dengan Nissan X-Trail dan Mazda CX-5. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bicara tentang kapasitas penumpang, maka All New CR-V terbilang unggul. Namun jika berbicara tentang teknologi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.(UDA)