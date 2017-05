IMI Berharap Kejurnas Drifting Terselenggara Sesuai Jadwal

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejuaraan nasional (kejurnas) Drifting kembali digelar di 2017, setelah absen di 2016. Ikatan Motor Indonesia (IMI) berharap perlombaan tingkat nasional tersebut dapat bergulir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.



“Ikatan Motor Indonesia tentunya mendukung sepenuhnya ajang Kejurnas Drifting 2017. Setelah vakum selama tiga tahun, kemudian di tahun 2016 lalu hanya bisa digelar sebanyak satu putaran, saya rasa sangat baik penyelenggaraannya di tahun ini sudah mulai bergulir,” Ketua Komisi Olahraga Mobil Slalom, Drifting, dan Time Rally IMI, Hervian Soerjono, melalui keterangan resminya.

Hervian juga mengharapkan agar kejurnas drifting 2017 bisa berjalan sesuai rencana dan jadwal yaitu sebanyak tiga putaran. Putaran pertama sudah berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, bersamaan dengan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.Perlunya penyelenggaraan sesuai dengan jadwal untuk menjaga animo drifting yang tampak baik. Bahkan di putaran pertama saja, Pertamax Motorsport IIMS Super Drift 2017 diikuti oleh sekitar 40 peserta.Jalannya kejurnas bukan juga tanpa cerita mulus. Banyak kejadian yang kurang baik menimpa beberapa drfiter, seperti M Aziz dan Rio Saputro yang mengalami kendala transmisi. Bahkan M Farhan dan Danny Ferdito harus menelan pil pahit karena menabrak dinding pembatas.Pertarungan ketat sendiri terjadi di babak empat besar Umum Rookie dan Pro, yang mempertemukan Demas Agil dengan Rocca Julian dan Emmanuelle Amandio dengan Ikhsan Utama. Demas dan Amandio akhirnya mampu melaju ke babak final setelah berhasil mengalahkan Rocca dan Ikhsan. Sayangnya, Demas harus mengalami kendala yang membuatnya tidak dapat bertarung di babak final, sehingga Amandio otomatis menang mudah dan berhasil keluar sebagai juara pertama kelas Kejuaraan Umum.Demas yang kurang beruntung di Kejuaraan Umum, kali ini bisa memperbaiki keberuntungannya di kelas Rookie. Ia berhasil keluar sebagai juara satu setelah mengalahkan Allen Yong di peringkat kedua. Adapun beberapa tropi yang juga diperebutkan, antara lain Best Qualifying berhasil dimenangkan oleh Akbar Rais, Best Tap Wall dimenangkan oleh Zarfhan Rahmadi, kelas Driftstar dimenangkan oleh Bowo Triweko, serta Best Smoke dimenangkan oleh Rully Armando.(UDA)