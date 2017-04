Karimun Club Indonesia Gelar Jamnas dan HUT Ke-16

Metrotvnews.com, Jakarta: Komunitas mobil Karimun Club Indonesia (KCI) merayakan hari jadinya yang ke-16, sekaligus menggelar Jambore Nasional Karimun Day 2017, di Ex-Apron bandara Kemayoran, Jakarta, pekan lalu.



Ketua Umum KCI, Pujiyono Wahyuhadi yang hadir di acara ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang selama ini telah memberikan dukungan kepada KCI sehingga bisa tumbuh besar seperti sekarang ini.



“KCI kini sudah berusia 16 tahun. Itu bukanlah usia yang sebentar, sekaligus tidak mudah mencapainya. Ibarat pohon, semakin tinggi semakin kencang angin yang meniupnya. Alhamdulillah, kami bisa terus bertahan dan bahkan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Karena Anda, kita ada,” ujar Pujiyono dalam keterangan tertulisnya.



Ada yang menarik dari perayaan HUT KCI ini, yaitu pemecahan rekor klub dengan kehadiran 527 mobil Suzuki Karimun dari berbagai tipe, milai dari Karimun kotak (1999-2006), Karimun Estilo (2007-2011), New Karimun Estilo (2011-2013) dan Karimun Wagon R (2011-sekarang). Sementara HUT KCI ke-15 tahun lalu hanya dihadiri 365 unit.



Selain itu pemilihan tempat di Ex Apron Bandara Kemayoran, Jakarta, juga bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Pelaksana Jambore Nasional 2017, Imam Rachmadi, lokasi tersebut dipilih untuk mendukung pendirian Museum Nasional Bandara Kemayoran yang digagas oleh Yayasan Museum Nasional Bandara Kemayoran.



Sebelumnya, dalam rangka menyambut dua event akbar tersebut, KCI juga menyelenggarakan pre-event berupa Kampanye Safety Driving (Keselamatan Berkendara) 5NO atau 5 Tidak. No Texting (Tidak mengirim dan membaca teks), No Social Media (tidak menggunakan media sosial), No Cellphone (tidak mengobrol di telepon), No Alcohol and Drugs (tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba), serta No Roadrage (tidak ugal-ugalan di jalan).



Kampanye yang digelar KCI ini untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan berkendara, baik untuk member khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia saat ini.

(UDA)