Continental Uji Coba Robot Taksi di Frankfurt

Metrotvnews.com: Ada moda tranportasi umum baru bagi warga Jerman, yaitu robot taksi yang disebut CUbE. Ini merupakan proyek uji coba penggunaan mobil otonom untuk keperluan lebih luas yang digagas oleh perusahaan Continental.



Continental mengatakan, versi robot taksi untuk mobilitas urban perkotaan yang ada saat ini baru di uji coba di fasilitas milik Continental's di Frankfurt, Jerman.



Alasan pengujian dilakukan fasilitas milik Continental karena disebut memiliki fasilitas lengkap, seperti infrastruktur kota yang khas, termasuk rambu jalan, lalu lintas lintas, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan rintangan, sehingga bisa memberikan kondisi optimum untuk rute yang kompleks dan realistis.

Menurut Continental, sebagian besar teknologi yang digunakan di CUbE sudah terpasang di kendaraan produksi saat ini, namun ada juga teknologi yang baru diuji sekarang, seperti sensor laser.Sedikit mirip dengan Volkswagen Group’s Sedric, Continental CUbE berfokus pada pengalaman berkendara yang berbeda, karena kendaraan tersebut tidak lagi mengakomodasi pengemudi. Ada penekanan lebih besar terhadap kenyamanan dan kenyamanan di kompartemen penumpang. Rencananya CUbE akan dipajang di Frankfurt Motor Show 2017 pada September mendatang."Masa depan mobilitas individu di kota bersifat otonom dan listrik, dan ini akan menjadi bagian dari ekonomi bersama. Inilah sebabnya mengapa kami mengembangkan solusi lintas divisi untuk taksi tanpa sopir dan akan memulai pengujian praktis tahun ini. Untuk ini, Continental memiliki akses ke portofolio produk lengkap dari sensor, aktuator, unit kontrol dan teknologi komunikasi dan jaringannya sendiri," kata member of the Executive Board of Continental AG and chairman of the Chassis & Safety Division Management Board, Frank Jourdan,(UDA)