Fitur dan Teknologi Suzuki Ignis Bakal Disesuaikan Pasar Nasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Suzuki Indonesia rencananya bakal memasarkan Ignis dengan mengambilnya secara utuh dari India. Namun sebelum dipasarkan, sejumlah penyesuaian akan dilakukan.



Penyesuaian ini dilakukan untuk mengikuti gaya, kenyamanan, citra, dan gengsi orang Indonesia. Penyesuaian ini juga sudah diperhitungkan dengan melihat komentar dan kemauan masyarakat Indonesia seusai melihat tampilan perdananya di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016.

"Lebih baik dari pada yang ditampilkan dulu. Ada beberapa fitur yang kita tambahkan di Ignis nanti, jika dibandingkan Ignis yang kami bawa di GIIAS 2016," ucap 4W Marketing Head of Brand Development and Marketing Research PT SIS, Harold Donnel, Kamis (6/7/2017) di Annex Building Jakarta.Ketika ditanyakan kepada salah satu sumber terpercaya Metrotvnews.com di Suzuki, dia malah menjelaskan bahwa Ignis akan dilengkapi dengan fitur anti-lock braking system (ABS), electronic Braking Distribution (EBD), Dual Airbag, hingga koneksi Bluetooth. Sedangkan varian tertinggi akan ketambahan keyless, tombol start/stop engine."Nanti varian yang tertinggi interiornya bakal mengaplikasi warna dual-tone, menyesuaikan dengan warna eksterior," ucapnya saat dihubungi tim Metrotvnews.com.Harold juga berujar bahwa Ignis akan menjadi salah satu produk teririt Suzuki. Dia menjamin konsumsi bahan bakar mini crossover tersebut bisa menembus 20 kilometer per liter."Kita seribu persen yakin bisa lewat 20 kilometer per liter," janji Harold.Jika sektor mesin tidak mengalami perubahan dengan masih mengusung K12 1.200 cc, ucapan Harold sangat mungkin terjadi. Media otomotif asal India, Indianautosblog.com, sudah menjajal Ignis dan catatan konsumsi bahan bakarnya mencapai 20.89 kilometer per liter.Dengan berbagai clue dan video teaser yang sudah ada, rasa-rasanya kehadiran Ignis sudah semakin dekat. Persaingan citycar pun juga akan semakin sengit, karena Suzuki mempersiapkan Ignis untuk menghadang laju Honda Brio, Mitsubishi Mirage, atau Nissan March.(UDA)