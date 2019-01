Kolaborasi Produsen Aftermarket, Fokus Utama IMX 2019

Jakarta: Berkolaborasi untuk melahirkan karya apik dalam industri otomotif, aftermarket dan aksesoris, jadi fokus utama yang akan dikejar oleh Indonesia Modification Expo (IMX) tahun ini. Bukan tanpa sebab, keseuksesan mereka menggelar event yang sama di akhir 2018 lalu, jadi contoh konkret bahwa kolaborasi punya efek besar.



Efek besar yang dimaksud bukan hanya dari daya tarik tinggi untuk melihat hasil karya kolaborasi, namun juga dari sisi bisnis yang bisa diraup para pelakunya. Penyelenggara IMX yaitu National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) akan kembali menghelat pameran modifikasi terbesar di tanah air tersebut pada 28-29 September 2019 mendatang di Balai Kartini, Jakarta.

Target besar untuk bisa menjadi event modifikasi dan aftermarket terbesar di Asia Tenggara, tentu sangat mungkin mereka raih. Mengingat di event perdana yang berlangsung 2018 lalu, produsen komponen aftermarket, benar-benar bisa merasakan imbasnya dari sisi brand image dan bisnis."Tahun lalu, mobil yang kami garap dengan cara berkolaborasi antar tiap merek komponen aftermarket, melahirkan permintaan yang tinggi dari pecinta modifikasi di Amerika dan Jepang. Hal ini menjadi tolok ukur bagi kami untuk membuat kolaborasi yang skalanya lebih besar di tahun ini. Paling tidak dengan melibatkan produsen aftermarket yang lebih besar, memberikan gambaran kepada pecinta dan pebisnis komponen aftermarket dunia, melirik industri aftermarket otomotif di Indonesia," ujar founder NMAA sekaligus penggagas IMX, Andre Mulyadi saat memberikan keterangan resminya pada Rabu (23/1/2019) di Jakarta.Sebagai ajang kick-off event di tahun ini, IMX pun akan membawa produk-produk asli tanah air bersaing di kancah internasional yaitu Osaka Automesse (OAM) di Jepang dalam waktu dekat. Event ini akan dihelat pada 9-11 Februari di gedung Intex Osaka, Jepang, agar komponen aftermarket nasional lebih dikenal dunia.Beberapa produk aftermarket asli Indonesia yang akan diboyong IMX ke sana adalah yang memang diminati masyarakat Jepang. Di antaranya Karma Body Kit, spesialis lampu custom Yoong Motor, suspensi udara Air Pride dan juga cover mobil custom BitelBlack yang belum ada komparasinya di negara mana pun.“Secara strategis, gerakan Great of Indonesia, Road to IMX: Osaka Automesse, akan menjadi mercusuar bisnis merek-merek aftermarket Indonesia yang berpartisipasi. Sebagai salah satu kiblat modifikasi dunia, Jepang memiliki kontrol kualitas yang tinggi terhadap sebuah produk aftermarket.""Artinya jika produk aftermarket Indonesia diterima pasar Jepang, berarti kualitasnya diakui. Kesempatan menaikkan kuantitas penjualan di dalam negeri serta peningkatan ekspor produk lokal pun menjadi lebih besar,” pungkasnya.Tahun ini, IMX akan mengangkat tema unik untuk menguatkan kolaborasi antara produsen aftermarket maupun dengan APM. Tak salah jika 'The Power of Collaboration' dipilih jadi tema besarnya.(UDA)